L’Agenzia per l’Italia digitale (Agid) della presidenza del Consiglio dei ministri ha nominato il professor Gianni Penzo Doria dell’Università di Udine componente del gruppo di lavoro nazionale per la redazione delle “Linee guida sui registri di protocollo”.

L’iniziativa si inserisce nella revisione e nell’attuazione delle “Regole tecniche dell’amministrazione digitale italiana”. Penzo Doria, riconosciuto come “archivista di chiara fama” dal Ministero della cultura e dall’Agid, è stato nominato come “professionista esterno particolarmente qualificato”. L’incarico è a titolo gratuito e si svolgerà per tutto il 2026. Gianni Penzo Doria è docente di Archivistica presso il Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale dell’Ateneo friulano.