Uscita collettiva per il Centro per persone con disabilità di Sacile

Nei giorni scorsi il Centro residenziale per persone con disabilità gravi e gravissime (CRHGG) di Sacile ha organizzato un’uscita collettiva che ha coinvolto tutti i beneficiari del servizio, con un pranzo presso la pizzeria La Favola di Sacile. Un momento di socialità vissuto insieme, inserito nel percorso educativo e assistenziale che caratterizza il lavoro quotidiano del Centro.

L’iniziativa rappresenta una delle occasioni in cui le persone accolte al CRHGG hanno potuto condividere un’esperienza fuori dalla residenza in modo unitario, rafforzando il senso di gruppo e la partecipazione alla vita del territorio. Le uscite e le attività esterne fanno parte della progettualità del servizio; in questo caso, l’aspetto distintivo è stato proprio il coinvolgimento contemporaneo di tutti gli utenti, reso possibile grazie a un’attenta organizzazione da parte dell’équipe educativa della Cooperativa sociale Itaca, che gestisce il servizio per conto dell’Azienda sanitaria Friuli Occidentale.

Il pranzo in pizzeria si inserisce in un percorso orientato alla qualità della vita, alla socialità e al mantenimento delle competenze relazionali, nel rispetto dei tempi e delle caratteristiche di ciascuna persona. Vivere contesti quotidiani del territorio, come un locale pubblico, consente di consolidare abilità, sperimentare situazioni diverse dalla routine e favorire relazioni significative, sia all’interno del gruppo sia con l’esterno.

Il CRHGG da sempre promuove un approccio centrato sulla persona, attraverso attività strutturate e momenti di vita ordinaria: laboratori, uscite, occasioni di convivialità e iniziative condivise sono parte integrante del progetto educativo; l’uscita collettiva rappresenta, quindi, una tappa di questo lavoro continuo.

L’accoglienza della pizzeria La Favola e il clima positivo riscontrato confermano l’importanza della rete territoriale nel sostenere percorsi di inclusione reale. Il CRHGG opera, infatti, in stretta connessione con l’AsFO e con le istituzioni locali, contribuendo a costruire una comunità attenta e accessibile, nella quale anche le persone con disabilità complesse possano vivere esperienze significative di partecipazione.