Dopo oltre cinquant’anni chiude Il Mulino, storica bottega di via Poscolle

Chiude Il Mulino, la storica bottega di Udine.

Abbassa le serrande uno storico punto di riferimento del commercio udinese dal 1974: Il Mulino. Da oltre cinquant’anni la bottega propone articoli artigianali realizzati in Friuli, tra cui ceramiche, articoli in legno e i tessuti della Carnica Arte Tessile, ma ad inizio giugno chiuderà definitivamente, lasciando un vuoto in via Poscolle 67.

“Il commercio è profondamente cambiato negli ultimi anni. L’e-commerce ha conquistato sempre più spazio, portando molte persone ad acquistare online e riducendo la presenza di clienti in centro città, oggi meno attrattivo rispetto al passato. Tutto questo ha inevitabilmente inciso anche sulle vendite delle piccole attività”, racconta la titolare Emma Mattiussi.

“È cambiato anche il modo di lavorare degli artigiani: un tempo il negozio rappresentava un punto d’incontro importante, uno spazio in cui i produttori avevano piacere di proporre e far conoscere direttamente i propri articoli ai clienti. Oggi, invece, molti utilizzano soprattutto internet e i social per promuovere il proprio lavoro e raggiungere il pubblico”.

E aggiunge: “Credo che sia importante valorizzare le realtà storiche del territorio, perché custodiscono memoria, relazioni e identità. Spesso, invece, ci si accorge di queste attività soltanto quando aprono o quando chiudono”.

Infine, Emma rivolge un pensiero ai clienti e agli artigiani con cui ha condiviso tanti anni di lavoro: “Ringrazio di cuore tutti i clienti per la fedeltà dimostrata in questi anni e per l’affetto che mi stanno facendo sentire nelle settimane che precedono la chiusura. Un grazie speciale va anche agli artigiani con cui collaboro da tanto tempo: nel corso degli anni si è creato un legame di stima e amicizia che va ben oltre il semplice rapporto di lavoro”.