Sicurezza online, la polizia incontra i giovani dell’Udinese Calcio

Un incontro per imparare a stare in rete con la stessa attenzione con cui si rispettano le regole in campo. È questo il senso dell’iniziativa che ha portato la Polizia di Stato di Udine al Bluenergy Stadium, dove gli specialisti della Polizia Postale hanno incontrato i giovani atleti del settore giovanile dell’Udinese Calcio.

L’appuntamento si è svolto nella mattinata di martedì 5 maggio con il titolo “In Rete come in Campo: Rispetto e Regole”, nell’ambito del protocollo di collaborazione già avviato tra la Questura di Udine e la società bianconera.

Coinvolti 250 tra ragazzi, genitori e tecnici

L’iniziativa ha coinvolto circa 250 persone, tra giovani calciatori delle categorie Under 9-Under 14, genitori e componenti dello staff tecnico. Un momento di confronto pensato non solo per gli atleti, ma anche per le famiglie, sempre più chiamate ad accompagnare i ragazzi nell’uso consapevole degli strumenti digitali.



Al centro dell’incontro c’è stata la necessità di fornire ai più giovani indicazioni concrete per muoversi in modo sicuro nel mondo online, riconoscendo i rischi e imparando a gestire con responsabilità social network, chat e contenuti condivisi.

Privacy, social e cyberbullismo

Gli operatori della Polizia Postale hanno affrontato diversi temi di attualità, dalla tutela della privacy all’uso corretto dei social network, passando per la prevenzione del cyberbullismo e dei comportamenti scorretti in rete.



Particolare attenzione è stata dedicata anche ai rischi legati all’adescamento online e alla condivisione impropria di immagini o informazioni personali, aspetti che possono avere conseguenze importanti soprattutto tra i più giovani.

Sport e educazione civica

L’incontro ha messo in evidenza il legame tra sport e formazione personale. Il rispetto delle regole, valore fondamentale sul campo da calcio, diventa infatti altrettanto importante anche nella vita digitale, dove comportamenti superficiali o inconsapevoli possono esporre i ragazzi a pericoli reali.



La Questura di Udine ha espresso soddisfazione per la riuscita dell’evento, ringraziando l’Udinese Calcio per la sensibilità dimostrata nel voler affiancare alla crescita sportiva dei propri tesserati anche un percorso educativo di alto valore civico.