ESNL, il brand di Arteni apre il suo primo spazio a Udine

A Udine apre Spazio ESNL – 100% Essenziale.

Un nuovo progetto dedicato alla moda prende forma nel cuore del centro cittadino: aprirà martedì 21 aprile, in Largo dei Pecile 22 a Udine, Spazio ESNL – 100% Essenziale, che ospiterà le collezioni sviluppate all’interno del Gruppo Arteni, punto di riferimento per la moda in Friuli-Venezia Giulia da oltre sessant’anni.



Una superficie di oltre 200 metri quadrati, sei vetrine su strada e uno stile che riflette appieno l’identità del marchio: essenziale, caldo e rassicurante. All’interno, il percorso si sviluppa tra le collezioni di abbigliamento uomo e donna e le calzature, accanto a una selezione di prodotti raffinati per la casa e profumazioni, che contribuiscono a costruire un racconto coerente di stile e quotidianità, non solo nel modo di vestire ma anche nell’ambiente domestico.



Al centro, i valori del brand: sostenibilità, con una filiera corta, e un forte legame con il territorio. Le calzature, prodotte a Gonars, rappresentano in questo senso l’espressione più diretta del “Made in Friuli”.

Il progetto ESNL

ESNL – 100% Essenziale prende vita nel 2019 da un’intuizione condivisa all’interno del gruppo e dall’ascolto delle clienti Arteni, sviluppandosi interamente negli atelier di Tavagnacco sotto la guida della manager Tiziana Arteni e della designer Alessandra Verona, insieme a una squadra di professioniste. Da qui il concetto di “100% Essenziale”, che si traduce in una progettazione interamente interna e in un prodotto 100% Made in Italy.



Dopo il lancio della prima capsule collection Primavera/Estate 2022, nel settembre 2025 vengono presentate la prima collezione uomo e la linea realizzata in esclusiva per PromoTurismoFVG, ispirata ai paesaggi della regione e rappresentata da volti noti dello sport locale, tra cui le atlete della CDA Volley Talmassons e Giulia Rizzi, oro olimpico 2024 nella spada a squadre e ambassador del brand.



Oggi il marchio si rinnova anche nel nome, diventando ESNL – 100% Essenziale. “Un progetto in cui crediamo fortemente, che esprime con chiarezza la nostra identità e i valori che ci guidano. Una collezione che nasce da un lavoro condiviso e che oggi trova una sua dimensione completa, con un impegno concreto verso la sostenibilità: produzione certificata, filiera corta e riduzione degli imballaggi, senza nylon né cartone, con l’utilizzo di appendiabiti riciclati“, spiega Tiziana Arteni.



Tutti i punti vendita Arteni – Tavagnacco, Udine e Codroipo – hanno già accolto la collezione con corner dedicati. Il nuovo Spazio che vede protagonista ESNL – 100% Essenziale segna oggi un ulteriore passo in avanti: un concept inedito in cui l’identità del brand si intreccia con il mondo Arteni Casa. Un ambiente contemporaneo e accogliente, dove moda e living convivono in perfetta armonia, raccontando uno stile di vita fatto di eleganza, comfort e cura per i dettagli, con uno sguardo sempre attento al territorio.