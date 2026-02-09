Chiavris-Paderno: sport, musica e laboratori, un anno di eventi per vivere il quartiere

Presentato il calendario di eventi del quartiere Chiavris-Paderno.

Un calendario fitto che attraversa tutto l’anno, trasformando il quartiere di Chiavris-Paderno in un polo di attività per residenti e famiglie. Il programma “Le Associazioni per il Quartiere 2026”, presentato dal Consiglio di Quartiere Partecipato Udine 7, mette a sistema le proposte di oltre dieci realtà locali, spaziando dai concerti ai laboratori per la terza età, fino a una nuova mappa cartografica per orientarsi tra i servizi della zona.

L’iniziativa, sostenuta da un bando specifico del Comune di Udine, punta a rendere i contesti di prossimità più vivi e informati. “Investire sui quartieri significa fare una scelta precisa: riconoscere che la qualità della vita si costruisce partendo dalle persone e dalle relazioni nei quartieri che riteniamo il cuore della nostra città. È dove nascono le relazioni, si costruisce il senso di appartenenza ad una città e prende forma una comunità”, ha spiegato l’assessora ai Quartieri Rosi Toffano.

“Grazie a questi fondi, vogliamo valorizzare e potenziare la straordinaria capacità, da parte delle associazioni, di progettare e portare avanti iniziative di grande valore, capaci di animare gli spazi, favorire la socialità e riscoprire i luoghi. È un lavoro prezioso, che rafforza i legami tra le persone e restituisce centralità a quei contesti di prossimità in cui la comunità si crea e cresce”.

La mappa di quartiere.

Tra le iniziative promosse dalle associazioni del quartiere Chiavris-Paderno anche la realizzazione e la distribuzione gratuita di una mappa cartografica dei servizi di quartiere, uno strumento pratico pensato per migliorare l’orientamento e la conoscenza del territorio da parte dei cittadini.

Il progetto nasce grazie alla collaborazione tra le realtà associative locali e alcuni sponsor commerciali. Nella nuova mappa, realizzata in scala 1:7500, i cittadini potranno individuare: le sedi delle associazioni attive nel quartiere, palestre e impianti sportivi, farmacie, uffici postali, parrocchie e istituzioni religiose, scuole dell’infanzia, primarie e secondarie.

L’obiettivo è fornire un supporto concreto a residenti, famiglie, nuovi arrivati e visitatori, facilitando la scoperta dei servizi e promuovendo una maggiore connessione con la vita di quartiere. Un piccolo strumento, ma un grande passo per rendere Chiavris-Paderno un quartiere sempre più accessibile, informato e coeso.

Il programma completo di eventi nel quartiere Chiavris-Paderno.

Sport e creatività.

Play Zone – Chiavris-Paderno

Aprile–maggio 2026

L’Associazione Coccinelle Rosa A.P.S. propone un innovativo urban game che trasforma gli spazi

urbani in luoghi di incontro, scoperta e appartenenza. Un’attività inclusiva, dedicata a tutte le età e

particolarmente attenta agli adolescenti, per stimolare curiosità, collaborazione e socializzazione,

valorizzando il quartiere come spazio condiviso.

Giornata di sport inclusivo

6–13 giugno 2026 – Impianti sportivi di Via del Maglio e Palaindoor Ovidio Bernes

Una grande festa dello sport aperta a tutti, organizzata da Sbrindella Basket e Atletica Malignani,

con la partecipazione del C.S.E.N e di numerose realtà sportive del territorio.

Bambini, famiglie, anziani e persone con disabilità potranno provare diverse discipline in un clima di gioco e inclusione. La giornata si concluderà con premiazioni e un momento conviviale animato dal format teatrale Il Caffè del Venerdì dell’Associazione S.C.S. San Marco

Arte, cultura e spettacolo.

Concerto di Paul Millns – “History of a kiss”

9 febbraio 2026 – Auditorium di Paderno (Udine)

L’U.T.E. “Paolo Naliato” porta a Udine Paul Millns, pianista e cantautore inglese di straordinaria intensità: un maestro del blues e del soul, capace di colpire al cuore con una voce che richiama la

potenza di Joe Cocker, la ruvidità di Tom Waits e la profondità di Ray Charles.

Concerto – “A spasso nel tempo

7 marzo 2026 – Auditorium di Paderno (Udine)

La Pro Loco di Paderno A.P.S. propone il concerto A spasso nel tempo, con la rock band dei Forever

Mats. Un concerto-spettacolo che porta indietro nel tempo a bordo di un iconico van hippy anni ’70

in un viaggio musicale tra blues, beat, rock e cantautorato. Un’esperienza emozionante che riporta

alla luce i momenti più epici della musica che ha segnato generazioni.

Teatro-documentario – “Rumore bianco”

Aprile 2026 – Auditorium di Paderno

Il Comitato Paderno-Beivars propone un film poetico dedicato al Tagliamento, ultimo fiume selvaggio d’Europa, simbolo di natura libera e patrimonio ambientale del Friuli.

Teatro-documentario – “Un posto sicuro”

Aprile 2026 – Auditorium di Paderno

Un’opera intensa che racconta la tragedia dell’amianto a Casale Monferrato e l’impatto umano e

sociale della vicenda Eternit. A cura del Comitato Paderno-Beivars A.P.S.

Teatro – “Storiis di Glemone”

9 maggio 2026 – Sala Mons. Leandro Comelli

L’Associazione S.C.S. San Marco presenta uno spettacolo in lingua friulana dedicato alle storie di

Gemona e del suo territorio, nel 50° anniversario del terremoto del 1976.

Documentario – “Le rogge del Torre”

Ottobre 2026 – Auditorium di Paderno

Un film del regista friulano Fabrizio Zanfagnini, seguito da una tavola rotonda su temi ecologici e

naturalistici del territorio, in collaborazione con l’U.T.E. “Paolo Naliato”.

Formazione ed educazione civica.

Ciclo di incontri – “Costruire comunità”

Aprile–settembre 2026

Udine Solidale Anteas organizza venti incontri dedicati alla socialità e al benessere delle persone

fragili, con attività pratiche come laboratori creativi, riciclo, lavori a maglia e gruppi di cammino.

Incontro – “Informare per prevenire”

Settembre–ottobre 2026

Consumatori Attivi FVG A.P.S. propone un appuntamento informativo su truffe, contratti non richiesti e strumenti di tutela, rivolto in particolare alle persone più vulnerabili.

Incontro – “Comunicare bene per vivere meglio”

Ottobre 2026

Coesi A.P.S. offre un laboratorio formativo guidato da counselor professionisti per migliorare comunicazione, ascolto e gestione dei conflitti.

Incontro – “Benefici della Musicoterapia”

Ottobre 2026

A cura de Il Giardino dell’Ascolto A.P.S., un approfondimento sugli effetti terapeutici dell’esperienza

sonora.

Incontro – “Come preparare la famiglia al futuro”

Ottobre 2026

Un incontro dedicato alla gestione consapevole del patrimonio familiare, sempre a cura de Il Giardino dell’Ascolto A.P.S.

Ciclo di incontri – “Dipendenze”

Ottobre–novembre 2026

ACAT propone serate di approfondimento su alcool, droghe e comportamenti di dipendenza.

Novembre 2026

L’Associazione I Nostri Diritti A.P.S. organizza due seminari dedicati a bullismo e danneggiamenti,

educazione stradale