Chiavris-Paderno: sport, musica e laboratori, un anno di eventi per vivere il quartiere

Presentato il calendario di eventi del quartiere Chiavris-Paderno.
Un calendario fitto che attraversa tutto l’anno, trasformando il quartiere di Chiavris-Paderno in un polo di attività per residenti e famiglie. Il programma “Le Associazioni per il Quartiere 2026”, presentato dal Consiglio di Quartiere Partecipato Udine 7, mette a sistema le proposte di oltre dieci realtà locali, spaziando dai concerti ai laboratori per la terza età, fino a una nuova mappa cartografica per orientarsi tra i servizi della zona.
L’iniziativa, sostenuta da un bando specifico del Comune di Udine, punta a rendere i contesti di prossimità più vivi e informati. “Investire sui quartieri significa fare una scelta precisa: riconoscere che la qualità della vita si costruisce partendo dalle persone e dalle relazioni nei quartieri che riteniamo il cuore della nostra città. È dove nascono le relazioni, si costruisce il senso di appartenenza ad una città e prende forma una comunità”, ha spiegato l’assessora ai Quartieri Rosi Toffano.
“Grazie a questi fondi, vogliamo valorizzare e potenziare la straordinaria capacità, da parte delle associazioni, di progettare e portare avanti iniziative di grande valore, capaci di animare gli spazi, favorire la socialità e riscoprire i luoghi. È un lavoro prezioso, che rafforza i legami tra le persone e restituisce centralità a quei contesti di prossimità in cui la comunità si crea e cresce”.
La mappa di quartiere.
Tra le iniziative promosse dalle associazioni del quartiere Chiavris-Paderno anche la realizzazione e la distribuzione gratuita di una mappa cartografica dei servizi di quartiere, uno strumento pratico pensato per migliorare l’orientamento e la conoscenza del territorio da parte dei cittadini.
Il progetto nasce grazie alla collaborazione tra le realtà associative locali e alcuni sponsor commerciali. Nella nuova mappa, realizzata in scala 1:7500, i cittadini potranno individuare: le sedi delle associazioni attive nel quartiere, palestre e impianti sportivi, farmacie, uffici postali, parrocchie e istituzioni religiose, scuole dell’infanzia, primarie e secondarie.
L’obiettivo è fornire un supporto concreto a residenti, famiglie, nuovi arrivati e visitatori, facilitando la scoperta dei servizi e promuovendo una maggiore connessione con la vita di quartiere. Un piccolo strumento, ma un grande passo per rendere Chiavris-Paderno un quartiere sempre più accessibile, informato e coeso.
Il programma completo di eventi nel quartiere Chiavris-Paderno.
Sport e creatività.
Play Zone – Chiavris-Paderno
Aprile–maggio 2026
L’Associazione Coccinelle Rosa A.P.S. propone un innovativo urban game che trasforma gli spazi
urbani in luoghi di incontro, scoperta e appartenenza. Un’attività inclusiva, dedicata a tutte le età e
particolarmente attenta agli adolescenti, per stimolare curiosità, collaborazione e socializzazione,
valorizzando il quartiere come spazio condiviso.
Giornata di sport inclusivo
6–13 giugno 2026 – Impianti sportivi di Via del Maglio e Palaindoor Ovidio Bernes
Una grande festa dello sport aperta a tutti, organizzata da Sbrindella Basket e Atletica Malignani,
con la partecipazione del C.S.E.N e di numerose realtà sportive del territorio.
Bambini, famiglie, anziani e persone con disabilità potranno provare diverse discipline in un clima di gioco e inclusione. La giornata si concluderà con premiazioni e un momento conviviale animato dal format teatrale Il Caffè del Venerdì dell’Associazione S.C.S. San Marco
Arte, cultura e spettacolo.
Concerto di Paul Millns – “History of a kiss”
9 febbraio 2026 – Auditorium di Paderno (Udine)
L’U.T.E. “Paolo Naliato” porta a Udine Paul Millns, pianista e cantautore inglese di straordinaria intensità: un maestro del blues e del soul, capace di colpire al cuore con una voce che richiama la
potenza di Joe Cocker, la ruvidità di Tom Waits e la profondità di Ray Charles.
Concerto – “A spasso nel tempo
7 marzo 2026 – Auditorium di Paderno (Udine)
La Pro Loco di Paderno A.P.S. propone il concerto A spasso nel tempo, con la rock band dei Forever
Mats. Un concerto-spettacolo che porta indietro nel tempo a bordo di un iconico van hippy anni ’70
in un viaggio musicale tra blues, beat, rock e cantautorato. Un’esperienza emozionante che riporta
alla luce i momenti più epici della musica che ha segnato generazioni.
Teatro-documentario – “Rumore bianco”
Aprile 2026 – Auditorium di Paderno
Il Comitato Paderno-Beivars propone un film poetico dedicato al Tagliamento, ultimo fiume selvaggio d’Europa, simbolo di natura libera e patrimonio ambientale del Friuli.
Teatro-documentario – “Un posto sicuro”
Aprile 2026 – Auditorium di Paderno
Un’opera intensa che racconta la tragedia dell’amianto a Casale Monferrato e l’impatto umano e
sociale della vicenda Eternit. A cura del Comitato Paderno-Beivars A.P.S.
Teatro – “Storiis di Glemone”
9 maggio 2026 – Sala Mons. Leandro Comelli
L’Associazione S.C.S. San Marco presenta uno spettacolo in lingua friulana dedicato alle storie di
Gemona e del suo territorio, nel 50° anniversario del terremoto del 1976.
Documentario – “Le rogge del Torre”
Ottobre 2026 – Auditorium di Paderno
Un film del regista friulano Fabrizio Zanfagnini, seguito da una tavola rotonda su temi ecologici e
naturalistici del territorio, in collaborazione con l’U.T.E. “Paolo Naliato”.
Formazione ed educazione civica.
Ciclo di incontri – “Costruire comunità”
Aprile–settembre 2026
Udine Solidale Anteas organizza venti incontri dedicati alla socialità e al benessere delle persone
fragili, con attività pratiche come laboratori creativi, riciclo, lavori a maglia e gruppi di cammino.
Incontro – “Informare per prevenire”
Settembre–ottobre 2026
Consumatori Attivi FVG A.P.S. propone un appuntamento informativo su truffe, contratti non richiesti e strumenti di tutela, rivolto in particolare alle persone più vulnerabili.
Incontro – “Comunicare bene per vivere meglio”
Ottobre 2026
Coesi A.P.S. offre un laboratorio formativo guidato da counselor professionisti per migliorare comunicazione, ascolto e gestione dei conflitti.
Incontro – “Benefici della Musicoterapia”
Ottobre 2026
A cura de Il Giardino dell’Ascolto A.P.S., un approfondimento sugli effetti terapeutici dell’esperienza
sonora.
Incontro – “Come preparare la famiglia al futuro”
Ottobre 2026
Un incontro dedicato alla gestione consapevole del patrimonio familiare, sempre a cura de Il Giardino dell’Ascolto A.P.S.
Ciclo di incontri – “Dipendenze”
Ottobre–novembre 2026
ACAT propone serate di approfondimento su alcool, droghe e comportamenti di dipendenza.
Novembre 2026
L’Associazione I Nostri Diritti A.P.S. organizza due seminari dedicati a bullismo e danneggiamenti,
educazione stradale