L’annuncio in occasione del 50° anniversario del terremoto in Friuli.

L’Università di Udine celebra la sua storia e ricorda il 50° anniversario del terremoto del Friuli del 1976 con una nuova iniziativa formativa: la Scuola della Resilienza, un corso rivolto agli operatori del settore e al personale della Protezione Civile su come affrontare crisi ed emergenze.

Da epicentro del sisma a epicentro dei saperi

Il rettore dell’ateneo friulano, Angelo Montanari, ha ricordato la storia della nascita dell’Università di Udine, istituita nel 1978 dopo una raccolta di firme di iniziativa popolare proseguita anche tra le macerie del terremoto del 1976, e che oggi è un ateneo diffuso, con sedi a Udine, ma anche a Pordenone, Gorizia e Gemona del Friuli.

“Sarà un anno speciale anche per noi – ha detto il rettore Angelo Montanari –. Il nostro territorio da epicentro del sisma è diventato epicentro dei saperi, terra della conoscenza. Come università saremo presenti con diverse iniziative sia di memoria, sia rivolte al futuro. Ne cito una per tutti. Partirà la Scuola sulla Resilienza, un corso rivolto agli operatori del settore e al personale della Protezione Civile, su come affrontare crisi ed emergenze. Sarà una prima esperienza del cosiddetto life long learning, una dimensione sempre più importante del nostro ateneo”.

La storia dell’Università di Udine

Il percorso della nascita dell’università inizia prima del terremoto. Come ha ricordato il rettore, “nei primi anni ’60 con il piano quinquennale ci fu la richiesta di istituire la prima facoltà di Medicina della regione Friuli Venezia Giulia. Poi proseguì negli anni successivi con l’impegno indefesso del professor Tarcisio Petracco, con un crescente sostegno popolare ma anche con notevoli opposizioni.

La proposta di legge popolare arriverà a 125mila firme, l’istituzione dell’università friulana venne inserita nella legge per la Rinascita del Friuli, i primi corsi di laurea vennero attivati a partire dall’anno accademico 1978-1979. Infine la facoltà di Medicina venne istituita nel 1982 e il corso di laurea di Medicina iniziò nell’anno accademico 1986-87”.