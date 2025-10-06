A Udine fa freddo, via libera all’accensione dei riscaldamenti

Dal comune di Udine via libera all’accensione dei riscaldamenti.

In Friuli fa freddo, e il Comune di Udine informa i cittadini, gli amministratori condominiali e i gestori di impianti che, viste le attuali condizioni climatiche, è consentita l’accensione dei riscaldamenti, come stabilito dalla normativa nazionale.

Udine rientra nella zona climatica E, per la quale la legge prevede, in condizioni ordinarie, l’accensione degli impianti di riscaldamento dal 15 ottobre al 15 aprile, fino a un massimo di 14 ore giornaliere. In questo periodo di transizione, però, l’accensione è facoltativa e consentita entro il limite di 7 ore al giorno, cioè la metà delle ore previste per la nostra zona.

È importante ricordare che la normativa nazionale stabilisce anche i limiti di temperatura negli ambienti interni: 20°C con tolleranza di 2°C per abitazioni, scuole e uffici; 18°C con tolleranza di 2°C per gli edifici destinati ad attività industriali e artigianali; 22°C con tolleranza di 2°C per strutture sanitarie e assistenziali.

Il Comune invita a utilizzare i riscaldamenti in modo consapevole, accendendoli soprattutto nelle ore più fredde della giornata e senza superare le temperature consentite.