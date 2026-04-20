Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di martedì 21 aprile

L’arrivo di aria umida e fredda favorisce l’instabilità in Friuli Venezia Giulia: per martedì 21 aprile, il meteo prevede cielo con nuvolosità variabile, con la possibilità di piogge sparse anche a carattere temporalesco, più probabili dal pomeriggio mentre al mattino le precipitazioni saranno meno frequenti.

I fenomeni interesseranno con maggiore probabilità le Prealpi Carniche e la Carnia, nonché le aree più vicine al Veneto, mentre sulla costa e verso est sono attese maggiori schiarite con rischio di rovesci più basso.

Le temperature in pianura saranno comprese tra i 7 e i 10 gradi nelle minime e tra i 18 e i 21 nelle massime. Sulla costa minime tra 10 e 13 gradi e massime tra 18 e 21. In quota si registreranno circa -1 grado a 2000 metri e 6 gradi a 1000 metri