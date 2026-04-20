Chi era Marco Cossi, il 48enne friulano ucciso nella notte a Padova

È Marco Cossi l’uomo di 48 anni vittima dell’omicidio di Padova. Di origine friulana, è stato ucciso con colpi di arma da taglio nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 aprile in via Santi Fabiano e Sebastiano, a Brusegana, nella prima periferia della città. La sua morte è al centro delle indagini della Squadra Mobile, che sta lavorando per chiarire la dinamica dell’aggressione e il movente del delitto.

Le origini friulane e la vita a Padova

Cossi era originario di Latisana, ma da diversi anni si era trasferito in Veneto, dove viveva nel Padovano (a Selvazzano) insieme alla madre anziana. Dagli accertamenti finora svolti è emerso che l’uomo non aveva precedenti penali né risultava destinatario di segnalazioni da parte delle forze dell’ordine. Un elemento che contribuisce a delineare il profilo di una persona estranea ad ambienti criminali o a vicende giudiziarie.

Cossi lavorava come dipendente in una ditta del settore logistico attiva in città, con un’occupazione stabile che gli garantiva una vita ordinata e inserita nel contesto lavorativo locale, per quanto riservata.

Le indagini

Gli investigatori, che sono alla ricerca dell’arma del delitto, stanno ora ricostruendo le ultime ore di vita della vittima per capire cosa lo abbia portato nella zona in cui è avvenuto l’omicidio. Al momento viene esclusa l’ipotesi della rapina, poiché il portafoglio è stato trovato sul corpo.

L’esame medico-legale ha evidenziato numerose ferite da arma da taglio, localizzate tra torace, addome, collo e volto, compatibili con un’aggressione particolarmente violenta. Restano ancora molti interrogativi aperti sul movente e sull’autore del delitto.