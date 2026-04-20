Lavori in A23, nuove chiusure notturne: ecco quando e i percorsi alternativi

Nuove chiusure notturne in arrivo sull’autostrada A23 Udine-Tarvisio per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore. I lavori interesseranno il tratto di confine con l’Austria in più giornate, con modifiche alla viabilità nelle ore notturne.

Le chiusure tra il 22 e il 23 aprile

Dalle 22 di mercoledì 22 aprile alle 4 di giovedì 23 sarà chiuso il tratto compreso tra il Confine di Stato e Ugovizza, in direzione Udine. Contestualmente sarà chiusa anche l’entrata di Tarvisio verso Udine.

Per i veicoli leggeri è prevista l’uscita in territorio austriaco allo svincolo di Arnoldstein, con proseguimento lungo la strada 83 fino al valico di Coccau e rientro sulla SS13 Pontebbana, per poi immettersi nuovamente in A23 a Ugovizza Malborghetto. I mezzi pesanti dovranno invece sostare nell’area di parcheggio “Zollamt-Arnoldstein”, in Austria, fino al termine delle operazioni e alla riapertura del tratto.

Le chiusure del 23 e del 24 aprile

Ulteriori limitazioni sono previste nelle due notti di giovedì 23 e venerdì 24 aprile, sempre nella fascia oraria 22-4. In questo caso sarà chiuso il tratto compreso tra il Confine di Stato e Tarvisio sud, ancora una volta in direzione Udine.

Anche in questa circostanza i veicoli leggeri dovranno uscire allo svincolo austriaco di Arnoldstein, percorrere la strada 83 fino al valico di Coccau e proseguire sulla SS13 Pontebbana, per poi rientrare in A23 allo svincolo di Tarvisio sud. Per i mezzi pesanti resta l’obbligo di sosta presso l’area “Zollamt-Arnoldstein” fino alla conclusione dei lavori.