Filarmonici friulani in concerto in sala Madrassi a Udine

A Udine, in sala Madrassi, Filarmonici friulani in concerto.

Domani, domenica 28 settembre alle 18, la Sala Madrassi di Udine ospita un nuovo appuntamento della Stagione Diffusa dei Filarmonici Friulani, con un concerto interamente dedicato a Wolfgang Amadeus Mozart. Sul palco, accanto all’orchestra giovanile regionale diretta da Alessio Venier, si esibiranno i vincitori del 4° Concorso Internazionale Musicale “Città di Cervignano”, che ha richiamato oltre duecento giovani musicisti da tutto il mondo. A essere protagonisti della serata saranno i solisti premiati nelle categorie pianoforte e violino, impegnati nell’esecuzione dei concerti mozartiani per strumento solista e orchestra, scelti dalla commissione del concorso.

Un’occasione unica per ascoltare dal vivo giovani promesse della musica classica, nel pieno del loro entusiasmo e talento, affiancate da un’orchestra che ha fatto della valorizzazione dei giovani il proprio punto di forza. Per partecipare a questa serata speciale i prezzi sono pensati per essere accessibili a tutte le generazioni: il biglietto intero costa 12 euro, mentre gli over 65 pagano 10 euro e i giovani under 25 insieme agli studenti solo 6 euro. I biglietti sono disponibili su Vivaticket e la sera del concerto in teatro dalle ore 17.00. Per informazioni e prenotazioni: biglietteria@filarmonicifriulani.com