A Udine un 32enne è stato aggredito con uno strumento da arti marziali e derubato del borsello: arrestato il rapinatore.
Nella notte del 25 settembre le Volanti della polizia di Stato di Udine sono intervenute in via Modica, dove un cittadino italiano di 32 anni veniva colpito con uno strumento da arti marziali “nunchaku” e quindi derubato del suo borsello.
Il pronto intervento degli agenti, guidato dalle informazioni fornite da un testimone, permetteva di rintracciare subito l’autore del fatto, un giovane ucraino neomaggiorenne, che veniva quindi tratto in arresto per rapina aggravata.
Da quanto successivamente appreso dalla vittima, trasportata al pronto soccorso per le ferite subite, il rapinatore era soggetto a lui noto, con il quale vi erano stati precedenti questioni, cui si ricollegava quindi l’azione predatoria subita.