Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di martedì 23 settembre

Il meteo in Friuli.

Meteo all’insegna dell’instabilità in Friuli Venezia Giulia a causa di una depressione in arrivo dalla Francia che porterà correnti sudoccidentali sempre più umide, con un calo delle temperature previsto nei prossimi giorni.

Il cielo, oggi 23 settembre, si presenterà da nuvoloso a coperto, con rovesci e temporali intermittenti, di intensità generalmente moderata o abbondante. Dal pomeriggio-sera e durante la notte le precipitazioni potranno diventare intense e temporalesche, localmente anche molto forti tanto che la Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla.

Sulla costa, soprattutto sul settore occidentale, si prevedono venti moderati da est o sudest. Le temperature minime in pianura oscilleranno tra 15 e 18 gradi, con massime tra 21 e 24. Sulla costa i valori minimi saranno tra 18 e 21 gradi, con massime simili. In montagna, a 2000 metri, la minima sarà di 9 gradi, mentre a 1000 metri si attende una temperatura di circa 14 gradi.