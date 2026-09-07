Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di martedì 8 settembre

Anche per martedì 8 settembre, il meteo in Friuli Venezia Giulia si manterrà stabile e soleggiato, con cielo in prevalenza sereno sulla pianura e lungo la costa. Sulla zona montana, invece, dal pomeriggio è atteso un aumento della nuvolosità. Le temperature resteranno molto elevate per il periodo, mentre i venti saranno deboli e a regime di brezza.

In pianura le minime saranno comprese tra 17 e 19 gradi, mentre le massime raggiungeranno 31-33 gradi. Sulla costa valori minimi più alti, tra 22 e 25 gradi, e massime comprese tra 29 e 31 gradi. In quota, la temperatura media sarà di circa 15 gradi a 2.000 metri e di 21 gradi a 1.000 metri. Mercoledì, invece, un fronte porterà pioggia e temperature più fresche.