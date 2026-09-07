Aeronautica Varmo festeggia 20 anni: mostra sulle Frecce Tricolori e sigillo del Consiglio regionale

Vent’anni di attività, memoria e legame con il territorio. L’associazione Arma aeronautica di Varmo ha celebrato il ventesimo anniversario della nascita della sezione con due giornate di iniziative, sabato 5 e domenica 6 settembre, che hanno avuto al centro la storia dell’Aeronautica e il rapporto con la comunità locale.

Un anniversario che ha coinciso con un altro passaggio importante per l’associazione: da nucleo è diventata sezione autonoma. A Varmo sono arrivati anche il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Mauro Bordin, e il sindaco Massimiliano Gattolin, insieme ai rappresentanti dell’amministrazione comunale Tonizzo Gabriele, Mauro Gabriele, Liut Giada, Teghil Camilla, Maldera Gianluigi e Del Toso Bruno

Proprio Bordin ha consegnato al presidente della sezione, Samuele Verde, il sigillo del Consiglio regionale, in rappresentanza dell’intera Assemblea legislativa. “Queste occasioni custodiscono valori preziosi per le nuove generazioni“, ha detto Bordin, sottolineando il significato di un anniversario che guarda alla memoria ma anche alla trasmissione di quei valori nel tempo.

La mostra dedicata alle Frecce Tricolori

“Quello a sezione autonoma è un passaggio importantissimo per la sezione Varmo – ha continuato Bordin – che rafforza il già ben radicato legame tra il Secondo Stormo dell’aeronautica militare e il territorio circostante. Come Consiglio regionale siamo orgogliosi di essere al fianco di chi opera con passione e spirito di servizio“, ha affermato ancora Bordin, ricordando che “associazionismo e volontariato sono una ricchezza fondamentale per le nostre comunità”.

Tra gli appuntamenti delle due giornate c’è stata anche l’inaugurazione della mostra “Il volo”, dedicata alla Pattuglia acrobatica nazionale delle Frecce Tricolori e la presentazione della ristampa del libro “La freccia più prestigiosa” di Roberto Bassi.