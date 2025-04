Le iniziative della chiesa udinese per Papa Francesco.

Una Chiesa – quella udinese – che si stringe in preghiera assieme all’Arcivescovo attorno al defunto Papa Francesco. In vista delle esequie, previste sabato 26 aprile alle 10 in Piazza San Pietro, si stanno moltiplicando le iniziative di preghiera in suffragio del Pontefice.

Giovedì 24 aprile la veglia dei giovani.

La vicinanza di Papa Francesco ai più giovani – ai quali ha dedicato un Sinodo e con i quali ha vissuto ben quattro Giornate mondiali della Gioventù – viene ricambiata con affetto dai giovani stessi. Giovedì 24 aprile, infatti, alle 18.30 l’arcivescovo mons. Riccardo Lamba invita ragazzi, adolescenti e giovani in Cattedrale per un momento di preghiera in suffragio del Papa defunto.

La veglia è realizzata congiuntamente dal Servizio di pastorale vocazionale, dall’Ufficio di Pastorale giovanile e dal Servizio di pastorale universitaria e sarà celebrata in comunione con i ragazzi che, nelle stesse ore, staranno raggiungendo Roma per partecipare al Giubileo degli adolescenti. “Sarà un bel momento di comunione innanzitutto con i duecento ragazzi della nostra Arcidiocesi che saranno a Roma in occasione del Giubileo” afferma don Daniele Antonello nella sua veste di responsabile del Servizio vocazionale diocesano. “È una chiamata dell’Arcivescovo alle nuove generazioni, positivamente segnate dalla presenza di Papa Francesco: i ventenni di oggi sono stati i giovani di Papa Francesco e lo riconosceranno sempre come il loro Papa”, ha affermato.

Il Santo Rosario alla vigilia del funerale

Un’iniziativa voluta dall’arcivescovo monsignor Riccardo Lamba che si somma a tutte le proposte di preghiera già attivate dalle Collaborazioni pastorali e Parrocchie del territorio: si celebrerà infatti venerdì 25 aprile alle ore 19 nel Santuario udinese della Beata Vergine delle Grazie un Santo Rosario di suffragio per Papa Francesco, alla vigilia delle esequie del defunto Santo Padre.

L’iniziativa dell’arcivescovo mons. Riccardo Lamba è aperta a tutti i fedeli che desiderano prendervi parte. La preghiera del Santo Rosario sarà presieduta da padre Francesco Polotto, priore del Santuario cittadino, e sarà celebrata seguendo le indicazioni della Conferenza episcopale italiana. Il Rosario è preceduto, alle 18.30, dalla consueta Santa Messa serale in Basilica.

La preghiera nelle Parrocchie

Da Gemona a Pasian di Prato, dalla città di Udine a Castions di Strada e Palmanova: si stanno moltiplicando, in tutta la Diocesi, iniziative di suffragio per il defunto Santo Padre. L’invito era stato diramato dallo stesso arcivescovo monsignor Riccardo Lamba, che ha esortato le comunità a “celebrare ogni giorno la Santa Messa o, laddove non sia possibile, il Rosario in suffragio di Papa Francesco”.

Le esequie del Papa

Al funerale di Papa Francesco prenderà parte anche l’arcivescovo monsignor Riccardo Lamba. Il presule accompagnerà i circa 200 ragazzi del gruppo diocesano presenti a Roma per il già previsto Giubileo degli adolescenti. Oltre a stare assieme ai “suoi” ragazzi, monignor Lamba concelebrerà il funerale assieme ai Vescovi e ai Cardinali presenti a Roma.