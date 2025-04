Margherita e il sogno di diventare stuntwoman più forte della sclerosi multipla

Il sogno della giovane Margherita Piccin.

La diagnosi di sclerosi multipla arrivata quattro mesi fa non ha interrotto il sogno di Margherita Piccin di diventare attrice e stuntwoman.

Margherita, 24enne di Udine, è attratta dal mondo dello stunt sin da piccola, dopo aver visto Matrix, Kill Bill, John Wick. “Sognavo di potermi divertire anch’io così in futuro e più andavo avanti – racconta – più capivo che non riuscivo a fare nient’altro, se non l’attrice. Non mi sono mai stufata del cinema, del teatro, dell’energia unica che mi passavano e mi passano tutt’ora queste incredibili forme d’arte e di vita”.

La 24enne infatti ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe per accedere a un’accademia di Milano. “La stunt gym boutique – scrive da Udine – ha un corso intensivo di tre settimane, con allenamento no stop. Per iscrivermi devo pagare 1.500 euro entro questo mese, perché i posti vanno a ruba e se non lo faccio, ho paura che non avrò più l’opportunità di farlo con la forza fisica che ho adesso”.

Così, dopo una laurea in belle arti, la recitazione e vari lavori per mantenersi, ha scoperto questo corso che ha un costo totale di 7.500 euro. “Però – spiega – essendo molto impegnativo a livello fisico, non sapevo se avrei potuto reggerlo fisicamente, perché quattro mesi fa mi è stata diagnosticata la sclerosi multipla. Ho messo in dubbio tutto quello che mi stavo piano piano costruendo da anni”.

Tuttavia, fortunatamente i neurologi hanno dato parere positivo alla partecipazione. “Anzi – continua – ho scoperto che l’attività fisica è essenziale e giova al rallentamento della malattia. Per questo ci tengo a fare questo corso subito e non aspettare un ulteriore anno”.

“Trovare un lavoro – prosegue – mi sta venendo molto difficile, perché studiando e avendo il corso dal pomeriggio alla sera, nessuno ha la garanzia di ottenere da me un orario flessibile”. Margherita ha dunque deciso di lanciare una raccolta fondi per coronare il suo sogno: intanto, grazie ai 1.600 euro già ricevuti è riuscita a iscriversi.