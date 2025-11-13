Lei è in casa, i ladri agiscono al piano superiore: furto da 6mila euro

Il furto a Udine, nella serata di mercoledì 12 novembre.

Un colpo audace e chirurgico, messo a segno con un silenzio tale da permettere ai ladri di agire indisturbati, nonostante la presenza in casa della proprietaria: è accaduto nella serata di mercoledì 12 novembre, a Udine, tra le 21 e le 21.15, dove una donna anziana, classe 1936, è stata vittima di un furto da circa seimila euro in gioielli.

Al momento dell’incursione, la residente si trovava al piano terra della sua abitazione. I malviventi, invece, hanno agito con freddezza e precisione al piano superiore, guadagnando l’accesso forzando una finestra. L’anziana, nonostante si trovasse in casa, non si è accorta assolutamente di nulla. La scoperta è avvenuta solo in un secondo momento, quando la signora si è portata al piano superiore e ha trovato la finestra manomessa e i segni del passaggio dei ladri. Sull’accaduto indagano i carabinieri di Udine.