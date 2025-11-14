Scoppia un tubo alla Abs, due operai travolti da un getto di acqua calda

L’incidente sul lavoro alla Abs di Cargnacco.

Incidente sul lavoro nella tarda serata di giovedì 13 novembre all’interno dello stabilimento Abs di Cargnacco, nel comune di Pozzuolo del Friuli. Intorno alle 23.30, un improvviso guasto a un impianto ha provocato un incidente che ha coinvolto due operai impegnati nel turno di notte.

Secondo le prime ricostruzioni, un tubo flessibile dell’impianto di raffreddamento della gabbia di un forno fusorio è improvvisamente scoppiato, per cause ancora in corso di accertamento. Dal tubo si è sprigionato un getto d’acqua calda — fortunatamente non bollente — che ha investito entrambi i lavoratori, facendoli ruzzolare per qualche metro di distanza

I due operai sono stati immediatamente soccorsi dal personale sanitario della Sores, giunto rapidamente sul posto insieme ai vigili del fuoco di Udine e ai carabinieri. La perdita d’acqua è stata prontamente intercettata limitando ulteriori rischi per il resto dello stabilimento. Non sono state coinvolte sostanze pericolose