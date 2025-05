Bande in Festa, a Porcia una giornata di musica e tradizione

Sabato 17 maggio 2025, la Città di Porcia si animerà con le note e i colori di “Bande in Festa – Rassegna Bandistica Provinciale”, un grande evento musicale che vedrà riunite diciannove bande del territorio pordenonese in un’unica giornata di musica, passione e condivisione. La manifestazione, promossa dall’Associazione Provinciale ANBIMA di Pordenone in collaborazione con la Banda Musicale di Porcia, si svolge con il patrocinio della Città di Porcia e il sostegno del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia.



Un vero e proprio abbraccio sonoro tra generazioni, tradizioni e territori, per celebrare l’anima popolare della nostra cultura e rendere omaggio a tutti i volontari che, ogni giorno, con passione e impegno, tengono viva la grande tradizione bandistica all’interno delle comunità locali.



Alla rassegna prenderanno parte, oltre alla banda ospitante, le seguenti realtà musicali:

Filarmonica di Maniago, Music Show Band di Prata di Pordenone, Gruppo Musicale Medunese, Filarmonica di Roveredo in Piano, Filarmonica di Valeriano, Banda Musicale “Angelo Cesaratto” di Vivaro, Associazione Filarmonica “Città di Pordenone”, Amici della Musica di Tamai, Filarmonica Valvasone, Filarmonica di Bagnarola, Associazione Filarmonica Sanvitese, Filarmonica di Sesto al Reghena, Banda di Tiezzo 2003, Banda di Aviano, Banda Comunale di Azzano Decimo “Filarmonica di Tiezzo 1901”.



A partire dalle ore 17.00, tutti i musicisti si riuniranno in una grande Banda collettiva, simbolo di unità, passione e appartenenza. Il corteo partirà da Villa Correr Dolfin per raggiungere in marcia Piazza Remigi, dove avrà luogo il momento culminante della manifestazione: il “Concertone”, con l’esecuzione congiunta di alcuni brani che vedranno suonare insieme centinaia di musicisti.



L’iniziativa si inserisce anche nel programma delle celebrazioni per i 70 anni dell’ANBIMA Nazionale, associazione che dal 1955 promuove e sostiene la realtà delle bande musicali in Italia, valorizzando un patrimonio culturale di grande valore storico e sociale. Sarà una giornata di festa, musica e riconoscenza, dedicata a tutti coloro che, con impegno e dedizione, contribuiscono a tramandare la tradizione bandistica come espressione viva della nostra identità culturale.