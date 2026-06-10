Hacker etici: Udine premia i migliori talenti della sicurezza informatica

Gli studenti Francesco Viciguerra e Michele Ongaro, del corso di laurea in informatica dell’Università di Udine, e Tommaso Sbrugnera, dell’Isis “Malignani”, sono i primi tre classificati della sfida locale fra aspiranti hacker etici “Cyberchallenge.IT”. La competizione si svolge a livello nazionale e sul territorio regionale è organizzata, dal 2020, dall’Ateneo friulano grazie al Laboratorio di Cybersecurity del Dipartimento di Scienze matematiche, informatiche e fisiche. Gli studenti partecipanti alla sfida sono stati 57, di cui 43 dell’Ateneo, il 75%, e 14 delle scuole superiori, il 25%.

Con il ricorso al “gioco” come strumento di attrazione per i giovani, la sfida offre un percorso formativo multidisciplinare che si distingue nel panorama internazionale. È infatti incentrato sull’introduzione tecnica, scientifica ed etica ai temi della sicurezza informatica. Prevede lezioni teoriche ed esercizi su vari argomenti quali crittografia, analisi di malware, open source intelligence e sicurezza web.

La premiazione è avvenuta a Palazzo Antonini. Per l’Ateneo erano presenti il rettore, Angelo Montanari; il direttore del dipartimento, Alberto Marcone; il coordinatore locale della Cyberchallenge, Marino Miculan, e il direttore del master in “Intelligence and emerging technologies”, Gian Luca Foresti. Inoltre, hanno partecipato i rappresentanti delle aziende sostenitrici: Paolo Canzian e Stefano Martinis di Danieli Automation e Matteo Tiussi e Francesco Maria Crosato di Karmasec.

Il rettore Angelo Montanari si è congratulato con i vincitori e con tutti i partecipanti della competizione. «Con piacere e soddisfazione l’Ateneo ha partecipato anche quest’anno al progetto nazionale che rafforza le competenze dei giovani in un settore cruciale come quello della sicurezza informatica – ha detto Montanari – e favorisce la condivisione di esperienze e conoscenze tra gli studenti e la creazione di comunità di talenti. Ne è un esempio il team dei “MadrHacks”, la squadra di “hacking etico” nata in seno all’Università durante l’edizione 2020 di “Cyberchallenge.IT”, che si distingue in competizioni di livello internazionale. Il nostro Ateneo è coinvolto da tempo in percorsi formativi e di ricerca riguardanti la sicurezza informatica: tra questi il corso di laurea magistrale interateneo e internazionale in Artificial intelligence&cybersecurity, in collaborazione con l’Università di Klagenfurt».

La finale nazionale

Attraverso la competizione sono stati anche individuati anche gli studenti che parteciperanno alla finale nazionale, che si svolgerà a luglio, a Salerno. La rappresentativa locale è composta da sei studenti: oltre a Viciguerra, Ongaro e Sbrugnera sono stati convocati altri tre studenti dell’Ateneo udinese: Francesco Graziano, del corso di laurea in Informatica; Marco Del Pio Luogo, del corso di laurea magistrale internazionale in Artificial intelligence&cybersecurity, e Lorenzo Bonotto, del corso di laurea in Matematica. Completa la rosa la riserva Xhulia Palaj, della laurea magistrale internazionale in Artificial intelligence&cybersecurity.

Il percorso di Cyberchallenge.IT

I giovani aspiranti hacker etici hanno superato dapprima la selezione nazionale a cui si sono iscritti più di 3000 candidati in 40 sedi. La sede di Udine ha contribuito con 57 iscritti, di cui 43 dell’Ateneo, il 75%, e 14 delle scuole superiori del territorio, il 25%. In ogni sede è stato selezionato un gruppo con un massimo di venti studenti, per un totale di circa 750 partecipanti a livello nazionale. Questi hanno avuto accesso a un percorso di formazione specifica durante il periodo febbraio-maggio culminato con la gara locale.

Per il direttore del Dipartimento di Scienze matematiche, informatiche e fisiche, Alberto Marcone, «il successo della Cyberchallenge a Udine e gli ottimi risultati ottenuti dai partecipanti della squadra udinese dimostrano come il nostro territorio sia un terreno fertile per i talenti dell’informatica e della matematica. Oltre alle lauree magistrali in Informatica e in Artificial intelligence&cybersecurity, alle quali possono accedere in particolare i nostri laureati triennali in matematica e in informatica, la nostra offerta formativa in sicurezza informatica trova coronamento con il dottorato di interesse nazionale in Cybersicurezza, del quale il dipartimento è una delle sedi fondatrici».

Anche il coordinatore locale della Cyberchallenge, Marino Miculan, docente di “Sicurezza delle reti di calcolatori” e responsabile del nodo udinese del Cybersecurity National Lab, si è congratulato con i vincitori e i partecipanti. Inoltre, ha evidenziato che «la comunità dei MadrHacks è una vivace realtà che riunisce studenti delle scuole superiori, universitari e anche ex allievi che hanno intrapreso una carriera professionale nel campo della cybersecurity. Questo successo non è casuale – spiega Miculan –. ma è il risultato di un lavoro di squadra iniziato nel 2019, che trova ulteriore conferma nei molteplici progetti di ricerca ottenuti dal dipartimento nell’ambito della sicurezza informatica anche finanziati dal partenariato esteso Pnrr Serics».

Il programma nazionale

“Cyberchallenge.IT” è un programma nazionale di formazione sulla sicurezza informatica per i giovani talenti tra i 16 e i 24 anni. Giunto alla decima edizione, è organizzato dal Cybersecurity National Lab del Consorzio interuniversitario nazionale per l’informatica, con il supporto dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn). È inoltre patrocinato dal Garante per la protezione dei dati personali. Dal 2020 il programma è riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione come progetto per la valorizzazione delle eccellenze.