Oltre 500 dosi di hashish vendute ai ragazzi: due arresti a Pordenone

Due arresti per spaccio a Pordenone.

Blitz antidroga della Guardia di Finanza di Pordenone, che ha eseguito un’ordinanza di misura cautelare nei confronti di due cittadini afghani, indagati per spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione, condotta su delega della Procura della Repubblica e autorizzata dal Gip del Tribunale di Pordenone, ha portato uno dei due all’arresto e l’altro all’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

Secondo gli inquirenti, i due uomini sarebbero responsabili, in concorso, di almeno 500 episodi di cessione di hashish, con una rete di clienti composta da numerosi giovani assuntori nel territorio provinciale.

Le indagini, svolte con il costante coordinamento della magistratura, si sono sviluppate attraverso appostamenti, pedinamenti, analisi dei tabulati telefonici, perquisizioni mirate e l’ascolto di diversi acquirenti abituali. L’inchiesta rientra in un più ampio piano investigativo contro lo spaccio nella provincia, che a marzo aveva già portato all’arresto in flagranza di un altro cittadino afghano, trovato in possesso di circa 300 grammi di hashish suddivisi in tre panetti e otto dosi di cocaina nascoste nel cavo orale.

L’azione della Guardia di Finanza, in sinergia con le altre forze dell’ordine, prosegue con determinazione per garantire un presidio efficace contro il traffico di droga, a tutela della sicurezza pubblica e della salute dei cittadini.