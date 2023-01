Ubriachi alla guida, 6 patenti ritirate dalla polizia in Friuli

Sei patenti ritirate durante i controlli in Friuli.

Sono sei le patenti ritirate nella notte di sabato 28 gennaio, nella città di Udine. La Polizia di Stato ha messo in campo un articolato programma di controlli stradali finalizzato alla repressione di due delle più pericolose condotte che possano essere adottate dagli utenti della strada: la guida in stato di ebbrezza alcolica e la guida in condizione di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti, psicotrope e psicoattive.

Nel corso dei servizi disposti dal Questore della Provincia di Udine e diretti dal Dirigente della Sezione Polizia Stradale, con l’impiego di personale della Questura e della Polizia Stradale di Udine, sono stati sottoposti a controllo 175 veicoli e sono state oggetto di accertamento della guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche 181 persone, delle quali 6 sono risultate essere positive alla prova etilometrica.

Cinque conducenti sono stati così deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine poiché risultate positive con tassi alcolemici ben superiori ai limiti previsti, tra 0,81 e 1,50 g/l alcool, tra cui un neopatentato, ad altro conducente neopatentato con tasso alcolemico tra 0,51 e 0,80 g/l, è stata applicata la sanzione amministrativa. Per tutte sei è scattato il ritiro delle relative patenti di guida, con complessiva decurtazione di 80 punti patente. Le infrazioni sono aggravate dal fatto che sono state commesse nella fascia notturna dalle ore 22 alle ore 6. Nessun conducente è risultato positivo al precursore droga.

La Polizia di Stato continuerà a monitorare il fenomeno, predisponendo nelle ore serali e notturne, in particolar modo dei fine settimana ulteriori e mirati controlli del territorio per il contrasto dei fenomeni conseguenti all’abuso di alcool e stupefacenti, al fine di perseguire ogni violazione e illegalità.