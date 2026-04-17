Udine, l’International Street Food al Parco Moretti: cibo da tutto il mondo nel weekend

Ha preso ufficialmente il via oggi al Parco Moretti un’altra edizione di International Street Food, il festival dedicato al cibo di strada italiano e internazionale che, per questa nuova tappa udinese, debutta in una location inedita per la città. Una scelta, quella dell’amministrazione comunale, che punta a sfruttare un format ormai apprezzato e consolidato per valorizzare ancora di più uno degli spazi verdi più amati dai cittadini.

Con la tappa di Udine si apre infatti un vero e proprio viaggio tra sapori, profumi e tradizioni provenienti da tanti Paesi del mondo. Il pubblico friulano potrà assaggiare alcune delle proposte più amate dello street food internazionale: dai sapori americani ai profumi balcanici, dai sapori mediorientali, alla pizza, passando per i fritti, per le specialità di carne provenienti dal Sud America e le eccellenze regionali d’Italia.

Non mancheranno naturalmente proposte vegetariane e gluten free. Ad accompagnare le specialità gastronomiche, anche una selezione di birre artigianali italiane ed estere. Gli stand di International Street Food resteranno aperti sabato 18 e domenica 19 aprile, dalle 12 a mezzanotte

L’evento al Parco Moretti.

Un appuntamento, che quest’anno scoprirà la meravigliosa cornice verde del Parco Moretti, capace di richiamare ogni primavera migliaia di persone, proponendo un’offerta gastronomica ampia e di qualità, in grado di coinvolgere pubblici di tutte le età.

“Portare eventi come International Street Food al Parco Moretti significa valorizzare questo spazio, facendolo vivere e riscoprire con nuove opportunità”, dichiara il vicesindaco e assessore al turismo Alessandro Venanzi.

“Coinvolgere il Parco Moretti, anche per eventi di questo tipo, è una scelta precisa che punta a renderlo un punto di riferimento per la socialità e non oggetto di polemiche e speculazioni, soprattutto a tema sicurezza come avvenuto in passato. Ormai da due anni il Parco Moretti è un punto di riferimento per le rassegne estive con concerti ed eventi culturali. Ci siamo impegnati per riscoprirlo e valorizzarlo di più, presto affideremo la nuova gestione del chiosco e installeremo nuovi servizi per renderlo più fruibile a tutti i cittadini, soprattutto a famiglie e bambini”.

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