Udine, l’International Street Food al Parco Moretti: cibo da tutto il mondo nel weekend

17 Aprile 2026

di Alessia Pilotto

Ha preso ufficialmente il via oggi al Parco Moretti un’altra edizione di International Street Food, il festival dedicato al cibo di strada italiano e internazionale che, per questa nuova tappa udinese, debutta in una location inedita per la città. Una scelta, quella dell’amministrazione comunale, che punta a sfruttare un format ormai apprezzato e consolidato per valorizzare ancora di più uno degli spazi verdi più amati dai cittadini.

Con la tappa di Udine si apre infatti un vero e proprio viaggio tra sapori, profumi e tradizioni provenienti da tanti Paesi del mondo. Il pubblico friulano potrà assaggiare alcune delle proposte più amate dello street food internazionale: dai sapori americani ai profumi balcanici, dai sapori mediorientali, alla pizza, passando per i fritti, per le specialità di carne provenienti dal Sud America e le eccellenze regionali d’Italia.

Non mancheranno naturalmente proposte vegetariane e gluten free. Ad accompagnare le specialità gastronomiche, anche una selezione di birre artigianali italiane ed estere. Gli stand di International Street Food resteranno aperti sabato 18 e domenica 19 aprile, dalle 12 a mezzanotte

L’evento al Parco Moretti.

Un appuntamento, che quest’anno scoprirà la meravigliosa cornice verde del Parco Moretti, capace di richiamare ogni primavera migliaia di persone, proponendo un’offerta gastronomica ampia e di qualità, in grado di coinvolgere pubblici di tutte le età.

“Portare eventi come International Street Food al Parco Moretti significa valorizzare questo spazio, facendolo vivere e riscoprire con nuove opportunità”, dichiara il vicesindaco e assessore al turismo Alessandro Venanzi.

“Coinvolgere il Parco Moretti, anche per eventi di questo tipo, è una scelta precisa che punta a renderlo un punto di riferimento per la socialità e non oggetto di polemiche e speculazioni, soprattutto a tema sicurezza come avvenuto in passato. Ormai da due anni il Parco Moretti è un punto di riferimento per le rassegne estive con concerti ed eventi culturali. Ci siamo impegnati per riscoprirlo e valorizzarlo di più, presto affideremo la nuova gestione del chiosco e installeremo nuovi servizi per renderlo più fruibile a tutti i cittadini, soprattutto a famiglie e bambini”.

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