Malore per due giovani durante l’escursione: probabile intossicazione alimentare

Nel pomeriggio di oggi a Tramonti di Sotto tre giovani escursionisti sono stati soccorsi in quota dopo che due di loro hanno accusato un malore durante un’uscita sul Monte Brusò.



L’intervento si è svolto tra le 14.40 e le 16.30 circa, quando la stazione di Maniago del Soccorso Alpino è stata attivata dalla Sores, insieme all’elisoccorso regionale e a un’ambulanza, in seguito a una chiamata al Nue112. A chiedere aiuto è stato uno dei tre ragazzi, uno studente italiano, che si trovava insieme a due coetanei di nazionalità turca, tutti nati tra il 2006 e il 2008.



I giovani si trovavano in un’area particolarmente impervia e selvaggia del Monte Brusò quando due di loro hanno iniziato a sentirsi male. Secondo le prime ricostruzioni, il malessere potrebbe essere stato causato da un’intossicazione alimentare: i due avevano infatti consumato un panino acquistato nello stesso luogo, a differenza dell’amico che, non avendolo mangiato, non ha accusato alcun sintomo. A incidere potrebbe essere stata anche la combinazione tra sforzo fisico e scarsa idratazione.

L’intervento con l’elisoccorso.

Vista la difficoltà del terreno, è stato necessario l’intervento dell’elicottero del servizio regionale. L’équipe sanitaria è stata verricellata sul posto in due fasi per raggiungere i ragazzi. Dopo una prima valutazione, il giovane in condizioni più critiche è stato recuperato con il triangolo di evacuazione e trasportato al campo base allestito presso il campo sportivo della zona, dove era presente l’ambulanza.



Successivamente, con ulteriori operazioni di verricello e il supporto di un secondo tecnico di elisoccorso, sono stati recuperati anche gli altri due studenti. I due ragazzi che avevano accusato il malore sono stati quindi accompagnati in ambulanza all’ospedale di Spilimbergo per ulteriori controlli. Le loro condizioni, al momento, non risultano gravi.