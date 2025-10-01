Claps e Peraulis, il documentario friulano trionfa a “Parla Corto!” e sbarca su Rai 3 bis

Il cortometraggio “Claps e Peraulis” (Sassi e Parole) di Stefano Giacomuzzi è il vincitore ex aequo del Festival “Parla Corto!” organizzato da Rai Sardegna. Il Festival è incentrato sulle produzioni cinematografiche realizzate in lingua minoritaria da registi under 36.

Il corto, che vede protagonista la poetessa Rosanna Paroni Bertoja, fa parte della serie documentaria in lingua friulana “Muse a Muse” prodotta da Agherose, con il sostegno del Fondo Regionale dell’Audiovisivo del FVG e la collaborazione dell’ARLeF – Agenzia Regionale per la Lingua Friulana.

La giuria del Festival presieduta da Nicola Claudio (Presidente di Rai Cinema) e composta da Carlo Gentile (critico cinematografico Rai/SNCCI), Jacopo Chessa (direttore di Veneto Film Commission e Presidente di Italian Film Commission) e da Sara Ciocca (attrice e doppiatrice), ha voluto premiare “Claps e Peraulis” per esser riuscito a vincere “la sfida di trasporre in un prodotto audiovisivo la poesia. Grazie alla particolare passione che entrambi hanno per i sassi. Un film delicato, un manifesto romantico e realistico perché la poesia esiste anche senza parole”.

Il documentario si snoda attraverso l’incontro tra Stefano e Rosanna. Oltre cinquant’anni li separano, eppure i due condividono una passione particolare, quella per i sassi. Stefano, inizialmente riluttante a girare un film su Rosanna, si rende conto di aver trovato in lei una guida. Da questa comune passione per i sassi nasce un ritratto semplice e delicato di una poetessa. Si può fare poesia anche parlando dei sassi. Perché, come afferma Rosanna, la poesia esiste anche senza parole.

In onda su Rai 3 bis e su RaiPlay

Nei mesi scorsi il film ha ottenuto il Premio speciale “Paesaggi che cambiano” conferito dalla Fondazione Benetton Studi Ricerche e il “Jury Short Film Award” al K3 Film Festival di Villach, Austria. Per l’occasione “Claps e Peraulis” andrà in onda su Rai 3 bis (canale 810) martedì 7 ottobre ore 21.40 e venerdì 10 ottobre ore 22.00. Sarà inoltre presto disponibile sulla piattaforma RaiPlay nella sezione di Rai Sardegna.