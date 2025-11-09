Una giovane dell’Università di Udine premiata per la sua ricerca

Marika Valentino vince il premio nazionale in memoria di Roberto Massini.

Per la sua attività di ricerca e trasferimento tecnologico nel settore delle tecnologie alimentari, Marika Valentino, giovane studiosa dell’Università di Udine, ha vinto il premio nazionale in memoria di Roberto Massini. Il premio è stato istituito nel 2022 dalla Fondazione Roberto Massini con la Società italiana delle tecnologie alimentari (Sistal). Massini, scomparso nel 2021, era stato docente all’Università di Udine prima di traferirsi all’Ateneo di Parma.

È la terza volta, su quattro edizioni, che il riconoscimento, del valore di 1.500 euro, viene conferito a una ricercatrice del gruppo di Tecnologie alimentari del Dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e animali dell’Ateneo. Valentino, assegnista di ricerca, è impegnata in studi sulla “vita commerciale” (shelf-life) degli alimenti con l’obiettivo di ridurre gli sprechi alimentari. Gli studi condotti su questo tema hanno portato, quest’anno, alla nascita di FoodLife.next, start-up innovativa dell’Università di Udine che vede Marika Valentino tra i soci fondatori.



Originaria di Napoli, Marika Valentino ha conseguito la laurea magistrale in Scienze e tecnologie alimentari e il dottorato di ricerca in Food science all’Università “Federico II” di Napoli