Stagione sciistica in Friuli, si parte il 6 dicembre: i prezzi degli skipass

Tutto pronto per l’avvio ufficiale della stagione sciistica 2025-26 in Friuli Venezia Giulia. Le piste apriranno sabato 6 dicembre e, come già accaduto lo scorso anno, gli appassionati della neve troveranno una piacevole conferma: nessun aumento dei prezzi per gli skipass. Una scelta controcorrente rispetto al resto dell’arco alpino, che punta sulla stabilità tariffaria per incentivare il turismo e rendere la montagna accessibile a tutti.

Prezzi invariati e formule flessibili

Il listino resta infatti invariato rispetto alla scorsa stagione: 44 euro il giornaliero per adulti in alta stagione, 38,5 per i senior. In bassa stagione i prezzi scendono rispettivamente a 31 e 27,5 euro. Per i giovani nati tra il 2007 e il 2018 e gli over 75, lo skipass giornaliero costa appena 10 euro, mentre i bambini sotto gli 8 anni sciano gratis.

Invariate anche le formule di abbonamento: il Cartaneve annuale è proposto a 495 euro per gli adulti, 434 per i senior e 124 euro per junior e over 75. Confermata anche l’opzione Sci@ore, che consente di acquistare pacchetti da tre a cinque ore, con prezzi che partono da 22 euro per tre ore in bassa stagione.

Sconti per famiglie e residenti

Grande attenzione è riservata alle famiglie: sconti fino al 30% sugli abbonamenti Cartaneve e del 25% sulla formula Sci@sempre, disponibile in versioni da 15 o 30 ore. Tariffe bloccate anche per le scuole, con giornalieri a 10 euro.

Non mancano le agevolazioni per i residenti nei comuni montani sede degli impianti gestiti da PromoTurismoFVG, che possono acquistare uno stagionale locale a 275 euro (adulto) o sciare a prezzi ridotti durante tutta la settimana. Per gli junior e over 75 il giornaliero resta a 10 euro, anche in alta stagione.

Stagione al via con la Coppa del Mondo femminile

Oltre alla convenienza, la stagione invernale friulana avrà anche una vetrina d’eccezione: la Coppa del Mondo di sci alpino femminile, che farà tappa a Tarvisio il 16 e 17 gennaio 2026. Un evento internazionale che porterà visibilità al territorio e attirerà turisti anche dall’estero.

Numeri in crescita e strategie vincenti

I dati della scorsa stagione parlano chiaro: oltre 900 mila primi ingressi sulle piste, 9,8 milioni di passaggi agli impianti, +12% di biglietti venduti, +10,7% di sciatori e +19% di incassi rispetto all’anno precedente. Anche il settore ricettivo ha beneficiato dell’afflusso: oltre mezzo milione di pernottamenti da dicembre a marzo, con un aumento delle presenze internazionali da Slovenia, Austria, Croazia, Germania, Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Calendario e previsioni

Condizioni meteo permettendo, gli impianti resteranno aperti dal 6 dicembre 2025 al 22 marzo 2026, con l’eccezione di Sella Nevea, che prolungherà fino al 6 aprile. L’alta stagione sarà compresa tra il 20 dicembre e l’8 marzo.

Con tariffe stabili, servizi in crescita e appuntamenti sportivi di livello mondiale, il Friuli Venezia Giulia si conferma una meta sempre più competitiva per gli amanti degli sport invernali, capace di coniugare qualità, accessibilità e sostenibilità.