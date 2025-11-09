Stagione sciistica in Friuli, si parte il 6 dicembre: i prezzi degli skipass

Tutto pronto per l’avvio ufficiale della stagione sciistica 2025-26 in Friuli Venezia Giulia. Le piste apriranno sabato 6 dicembre e, come già accaduto lo scorso anno, gli appassionati della neve troveranno una piacevole conferma: nessun aumento dei prezzi per gli skipass. Una scelta controcorrente rispetto al resto dell’arco alpino, che punta sulla stabilità tariffaria per incentivare il turismo e rendere la montagna accessibile a tutti.
Prezzi invariati e formule flessibili
Il listino resta infatti invariato rispetto alla scorsa stagione: 44 euro il giornaliero per adulti in alta stagione, 38,5 per i senior. In bassa stagione i prezzi scendono rispettivamente a 31 e 27,5 euro. Per i giovani nati tra il 2007 e il 2018 e gli over 75, lo skipass giornaliero costa appena 10 euro, mentre i bambini sotto gli 8 anni sciano gratis.
Invariate anche le formule di abbonamento: il Cartaneve annuale è proposto a 495 euro per gli adulti, 434 per i senior e 124 euro per junior e over 75. Confermata anche l’opzione Sci@ore, che consente di acquistare pacchetti da tre a cinque ore, con prezzi che partono da 22 euro per tre ore in bassa stagione.
Sconti per famiglie e residenti
Grande attenzione è riservata alle famiglie: sconti fino al 30% sugli abbonamenti Cartaneve e del 25% sulla formula Sci@sempre, disponibile in versioni da 15 o 30 ore. Tariffe bloccate anche per le scuole, con giornalieri a 10 euro.
Non mancano le agevolazioni per i residenti nei comuni montani sede degli impianti gestiti da PromoTurismoFVG, che possono acquistare uno stagionale locale a 275 euro (adulto) o sciare a prezzi ridotti durante tutta la settimana. Per gli junior e over 75 il giornaliero resta a 10 euro, anche in alta stagione.
Stagione al via con la Coppa del Mondo femminile
Oltre alla convenienza, la stagione invernale friulana avrà anche una vetrina d’eccezione: la Coppa del Mondo di sci alpino femminile, che farà tappa a Tarvisio il 16 e 17 gennaio 2026. Un evento internazionale che porterà visibilità al territorio e attirerà turisti anche dall’estero.
Numeri in crescita e strategie vincenti
I dati della scorsa stagione parlano chiaro: oltre 900 mila primi ingressi sulle piste, 9,8 milioni di passaggi agli impianti, +12% di biglietti venduti, +10,7% di sciatori e +19% di incassi rispetto all’anno precedente. Anche il settore ricettivo ha beneficiato dell’afflusso: oltre mezzo milione di pernottamenti da dicembre a marzo, con un aumento delle presenze internazionali da Slovenia, Austria, Croazia, Germania, Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia.
Calendario e previsioni
Condizioni meteo permettendo, gli impianti resteranno aperti dal 6 dicembre 2025 al 22 marzo 2026, con l’eccezione di Sella Nevea, che prolungherà fino al 6 aprile. L’alta stagione sarà compresa tra il 20 dicembre e l’8 marzo.
Con tariffe stabili, servizi in crescita e appuntamenti sportivi di livello mondiale, il Friuli Venezia Giulia si conferma una meta sempre più competitiva per gli amanti degli sport invernali, capace di coniugare qualità, accessibilità e sostenibilità.
|Periodo
|Tipologia
|Adulti
|Senior
|Junior e Over 75
|Baby
|Alta stagione | dal 20.12.2025 al 8.03.2026
|sci@ore
|5 ore
|38,5 €
|34 €
|10,00 €
|GRATIS!
|4 ore
|35 €
|31 €
|10,00 €
|GRATIS!
|3 ore
|31 €
|27,5 €
|10,00 €
|GRATIS!
|Giornalieri / Plurigiornalieri
|1 giorno
|44 €
|38,5 €
|10,00 €
|GRATIS!
|2 giorni (consecutivi)
|81 €
|71 €
|20 €
|GRATIS!
|3 giorni (consecutivi)
|117,5 €
|103 €
|30 €
|GRATIS!
|4 giorni (consecutivi)
|151,5 €
|132,5 €
|40 €
|GRATIS!
|5 giorni (consecutivi)
|182,5 €
|160 €
|50 €
|GRATIS!
|6 giorni (consecutivi)
|211 €
|185 €
|60 €
|GRATIS!
|7 giorni (consecutivi)
|237 €
|207,5 €
|70 €
|GRATIS!
|Bassa stagione | dall’inizio stagione al 19.12.2025 e dal 9.03.2026 a fine stagione
|sci@ore
|5 ore
|27,5 €
|24 €
|10 €
|GRATIS!
|4 ore
|25 €
|22 €
|10 €
|GRATIS!
|3 ore
|22 €
|18,5 €
|10 €
|GRATIS!
|Giornalieri / Plurigiornalieri
|1 giorno
|31 €
|27,5 €
|10 €
|GRATIS!
|2 giorni (consecutivi)
|57 €
|50,5 €
|20 €
|GRATIS!
|3 giorni (consecutivi)
|83 €
|73,5 €
|30 €
|GRATIS!
|4 giorni (consecutivi)
|106,5 €
|94,5 €
|40 €
|GRATIS!
|5 giorni (consecutivi)
|128,5 €
|114 €
|50 €
|GRATIS!
|6 giorni (consecutivi)
|149 €
|132 €
|60 €
|GRATIS!
|7 giorni (consecutivi)
|167 €
|148 €
|70 €
|GRATIS!