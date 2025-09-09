Marilena Tolazzi, premio Aicing 2025 la professoressa dell’Università di Udine

La professoressa Marilena Tolazzi premiata dall’Associazione italiana di chimica per l’ingegneria.

L’Associazione italiana di chimica per l’ingegneria ha premiato la professoressa Marilena Tolazzi dell’Università di Udine “per l’eccellenza del suo contributo scientifico e l’impegno costante nella formazione accademica”. A Tolazzi, di origini udinesi, residente a Pordenone, docente di Fondamenti di chimica per le tecnologie del Dipartimento Politecnico di ingegneria e architettura, è stato conferito il premio “Aicing 2025”. Il riconoscimento è stato consegnato durante la 14ª edizione biennale del convegno nazionale dell’associazione svoltosi a Milazzo (1 – 4 settembre).

Marilena Tolazzi si è laureata cum laude in Chimica all’Università di Padova. Dopo un’esperienza nella Direzione ricerche di Electrolux ha iniziato la sua carriera accademica all’Università di Udine nel 1983. Attualmente è professoressa ordinaria di Fondamenti di chimica per le tecnologie al Dipartimento Politecnico di ingegneria e architettura. In oltre 40 anni di carriera ha contribuito alla formazione di base di due generazioni di studenti di ingegneria tenendo corsi di Chimica e Chimica ambientale in corsi di laurea triennali e magistrali, fra i quali Ingegneria industriale per l’energia con sede a Pordenone. Ha contribuito alla scrittura di numerosi libri di testo universitari.

La sua ricerca si è concentrata sulla chimica di ioni di metalli di transizione e terre rare, con rilevanti applicazioni in campo ambientale e industriale. Ha inoltre sviluppato rapporti con il territorio regionale tramite collaborazioni con le aziende e con svariate iniziative di divulgazione scientifica. Ha partecipato e coordinato progetti di ricerca nazionali e internazionali pubblicando oltre 100 articoli scientifici. Ha ricoperto ruoli direttivi in diverse associazioni scientifiche nazionali, oltre a quello di commissario per l’abilitazione scientifica nazionale. Ha organizzato numerosi congressi nazionali ed internazionali sulla chimica di base e le sue applicazioni.