L’allerta meteo in Friuli Venezia Giulia.

Allerta meteo in Friuli Venezia Giulia a causa di una perturbazione atlantica sta raggiungendo il Mediterraneo e porterà, nelle prossime ore, un deciso peggioramento con piogge e temporali. L’allerta emessa dalla protezione civile è valida dalle 18 di oggi, martedì 9 settembre, e fino alle 23:59 di mercoledì 10 settembre.

Alla base del maltempo c’è l’arrivo di una saccatura atlantica che, interagendo con correnti umide provenienti da sud-ovest in quota e con venti di Scirocco sull’Adriatico, sta determinando una fase di marcata instabilità atmosferica. I flussi umidi, previsti in intensificazione dalla serata di martedì, porteranno a fenomeni temporaleschi sempre più diffusi e localmente violenti.

Le previsioni meteo.

Nella serata di martedì 9 settembre sono attesi i primi rovesci e temporali sparsi, più probabili nelle aree sudorientali della regione. In queste zone le precipitazioni potrebbero risultare abbondanti, e in alcuni casi anche intense.



Il peggioramento sarà ancora più marcato nella giornata di mercoledì 10 settembre, quando le piogge interesseranno in modo più consistente la bassa pianura, la fascia costiera e le zone orientali. Qui saranno possibili temporali forti, accompagnati da piogge localmente molto intense, specie laddove i fenomeni tenderanno a persistere. Sul resto del territorio regionale gli eventi saranno generalmente più intermittenti e di minore entità.

L’allerta.