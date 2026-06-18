Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di venerdì 19 giugno

In Friuli Venezia Giulia le condizioni meteo risultano in prevalenza stabili con tempo soleggiato su pianura e costa. Sulle aree pianeggianti e lungo il litorale il cielo sarà in prevalenza sereno per l’intera giornata. Sulla zona montana, nel corso del pomeriggio, maggiore variabilità con cielo da poco nuvoloso a variabile per la presenza di cumuli e locali velature, senza fenomeni significativi segnalati. Venti di brezza.

Temperature in aumento e valori sopra la media

Le temperature saranno superiori alla media del periodo, con condizioni di caldo diffuso soprattutto nelle aree di pianura dove le minime sono comprese tra 19 e 21 gradi, mentre le massime raggiungono valori tra 32 e 35 gradi.

Sulla costa le minime si attestano tra 22 e 24 gradi, con massime tra 28 e 31 gradi. A 1000 metri di quota la temperatura media si aggira attorno ai 21 gradi, mentre a 2000 metri si registrano circa 15 gradi.