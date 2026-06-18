Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di venerdì 19 giugno

18 Giugno 2026

di Redazione

In Friuli Venezia Giulia le condizioni meteo risultano in prevalenza stabili con tempo soleggiato su pianura e costa. Sulle aree pianeggianti e lungo il litorale il cielo sarà in prevalenza sereno per l’intera giornata. Sulla zona montana, nel corso del pomeriggio, maggiore variabilità con cielo da poco nuvoloso a variabile per la presenza di cumuli e locali velature, senza fenomeni significativi segnalati. Venti di brezza.

Temperature in aumento e valori sopra la media

Le temperature saranno superiori alla media del periodo, con condizioni di caldo diffuso soprattutto nelle aree di pianura dove le minime sono comprese tra 19 e 21 gradi, mentre le massime raggiungono valori tra 32 e 35 gradi.

Sulla costa le minime si attestano tra 22 e 24 gradi, con massime tra 28 e 31 gradi. A 1000 metri di quota la temperatura media si aggira attorno ai 21 gradi, mentre a 2000 metri si registrano circa 15 gradi.

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