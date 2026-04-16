Udine, monopattini e bici fuori controllo in centro: “A rischio la sicurezza dei pedoni”

Nel centro storico di Udine la convivenza tra pedoni, biciclette e, soprattutto, monopattini elettrici sta diventando sempre più difficile. Nelle aree pedonali e nelle vie più frequentate aumentano le segnalazioni di mezzi che sfrecciano velocità sostenuta tra i passanti, con ricadute sulla percezione di sicurezza, soprattutto per anziani e bambini.

Le criticità sono segnalate in diverse via, come via Vittorio Veneto e i portici di via Canciani, dove marciapiedi e spazi pedonali vengono spesso attraversati da biciclette e monopattini, anche nei momenti di maggiore afflusso. Non solo centro storico, però: segnalazioni arrivano anche dall’area di Borgo Stazione.

L’iniziativa in Comune: la mozione di Fratelli d’Italia

A raccogliere le segnalazioni dei cittadini e farne una mozione ufficiale presentata a Palazzo D’Aronco, è il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Gianni Croatto. “Nella aree pedonali del centro storico si registrano con frequenza situazioni di criticità legate al transito di biciclette, monopattini elettrici e altri velocipedi condotti a velocità non compatibile con la presenza e la sicurezza dei pedoni” cita il documento, aggiungendo che si tratta di “comportamenti che creano un rischio concreto soprattutto per anziani, bambini, famiglie, persone fragili e, più in generale, per tutti coloro che vivono e frequentano il centro storico a piedi”.

Il consigliere ricorda inoltre che in quelle aree, i monopattini elettrici non possono superare il limite di 6 km/h. “Molti cittadini – continua il documento -, segnalano con crescente preoccupazione una situazione di scarsa sicurezza nelle zone pedonali del centro, anche in relazione alla percezione di controlli insufficienti“.

Controlli e prevenzione: le richieste alla Giunta

Croatto sottolinea la necessità di un intervento immediato, ricordando che il centro deve essere tutelato “non solo sotto il profilo del decoro e della vivibilità, ma anche sotto quello della sicurezza quotidiana di chi lo frequenta“.

Ecco quindi la richiesta al sindaco e alla giunta di impegnarsi a rafforzare i controlli della Polizia locale nelle aree pedonali, soprattutto negli orari di maggior presenza di persone a piedi, e di attivare azioni di prevenzione e richiamo al rispetto delle regole per biciclette, monopattini elettrici e altri velocipedi, valutando anche un potenziamento della segnaletica e delle indicazioni già presenti, così da rendere ancora più chiaro il principio della priorità pedonale e il rispetto dei limiti vigenti.