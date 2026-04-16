Fiume Torre, cosa cambia ora: 21 Comuni insieme per sicurezza, ambiente e turismo

Non più interventi isolati o soluzioni frammentate per singoli tratti, ma una visione d’insieme che unisca tutto il territorio lungo il suo corso: a Udine è stato ufficialmente firmato l’Atto di impegno formale che dà il via operativa al percorso verso il “Contratto di Fiume del Torre”.

Si tratta di un patto strategico che vede il Comune di Udine nel ruolo di ente capofila, affiancato da altri 20 Comuni del territorio, tutti decisi a collaborare in modo stabile per la gestione del bacino idrografico. L’obiettivo è definire una programmazione condivisa che metta al centro la sicurezza idraulica, la tutela del paesaggio e la qualità dell’ambiente fluviale.

L’impegno delle istituzioni e il metodo dal basso

Il valore dell’iniziativa risiede nel superamento dei confini amministrativi per guardare al fiume come a un organismo unitario. L’assessora alla Sostenibilità ambientale del Comune di Udine, Eleonora Meloni, ha sottolineato l’importanza di un approccio partecipativo che parta dalle reali necessità delle comunità locali.

“Con l’atto sottoscritto oggi avviamo un lavoro concreto che nei prossimi mesi porterà i Comuni a condividere dati, priorità, criticità e obiettivi sul futuro del Torre – ha spiegato l’assessora Meloni –. Il valore di questo percorso sta proprio nel metodo: non un documento calato dall’alto, ma un processo costruito insieme ai territori, dal basso e con le istituzioni, capace di mettere in relazione le comunità locali”.

Una massa critica per l’ambiente e il turismo

L’ambizione del progetto non si ferma alla sola protezione del territorio, ma punta a trasformare il fiume in una risorsa attiva per l’intera provincia, arrivando ad un Documento d’Intenti che sia al contempo serio e rappresentativo. “L’obiettivo è quello di fare massa critica e lavorare tutti insieme per un percorso comune di valorizzazione ambientale, sociale, culturale e anche economica grazie al volano del turismo”, ha aggiunto Meloni, evidenziando come la tutela degli ecosistemi possa diventare un motore di sviluppo sostenibile per l’economia locale.

Dall’analisi tecnica alla fase operativa

La complessità del bacino del Torre, che attraversa aree montane, pedemontane e di pianura, richiede una base comune di analisi per affrontare criticità note come il rischio idraulico e la fragilità degli ecosistemi ripariali. Nei prossimi mesi il lavoro entrerà nel vivo con la raccolta di dati, contributi tecnici e segnalazioni dai diversi territori coinvolti.

Saranno organizzati momenti di confronto con i principali soggetti del territorio per mappare le necessità di fruizione del fiume e mettere a sistema le conoscenze locali. Questo percorso strutturato servirà a costruire un quadro aggiornato delle esigenze, propedeutico alla stesura definitiva del Documento d’Intenti.

Risorse regionali per il coordinamento territoriale

Il decollo di questa fase propedeutica è reso possibile grazie a un contributo stanziato dalla Regione, destinato specificamente alle attività di avvio dei Contratti di Fiume. Questi fondi saranno impiegati per garantire il supporto tecnico e operativo fondamentale per coordinare il dialogo tra i ventuno enti coinvolti. Le risorse permetteranno di facilitare il confronto, predisporre i materiali necessari e accompagnare la redazione dei documenti ufficiali, assicurando quella continuità operativa necessaria per trasformare l’impegno firmato oggi in azioni concrete per la salvaguardia del fiume Torre.