L’infortunio sul lavoro a Buja.

Infortunio sul lavoro stamattina a Buja: è accaduto all’azienda Geoflange nel borgo di Andreuzza dove attorno alle 10.30 di oggi, 26 giugno, un operaio gemonese di 60 anni è rimasto ferito al petto mentre lavorava al tornio. L’allarme è stato dato dai colleghi. L’uomo è stato elitrasportato in ospedale a Udine, dove fortunatamente non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Osoppo.