Niccolò Fabi in concerto a Udine.

Manca meno di un mese alla partenza del nuovo tour teatrale di Niccolò Fabi, che nei mesi di ottobre e novembre attraverserà i principali teatri italiani con uno spettacolo intenso e coinvolgente: l’unica tappa in Friuli Venezia Giulia è in programma l’11 novembre, con il concerto al Teatro Nuovo Giovanni da Udine.

Il concerto sarà l’occasione per ascoltare dal vivo i brani del suo ultimo album, “Libertà negli occhi”, ma anche per riscoprire alcune delle canzoni più amate del repertorio del cantautore romano. La scaletta del nuovo spettacolo, pensata con cura, guiderà il pubblico in un vero e proprio viaggio interiore: intimo e collettivo al tempo stesso, in cui le parole si intrecceranno alla musica per creare un’atmosfera immersiva e sospesa. Sarà un tour che celebra la bellezza dell’ascolto, la potenza della parola e il valore della condivisione artistica. Un invito a rallentare, a guardarsi dentro e, soprattutto, a lasciarsi attraversare dalla musica.

Sul palco, insieme a Fabi, ci saranno i musicisti storici del suo percorso creativo: Roberto “Bob” Angelini, Alberto Bianco e Filippo Cornaglia, affiancati dai giovani Cesare Augusto Giorgini e Giulio Cannavale, partecipanti alla registrazione dell’album nella baita di montagna in Val di Sole e conosciuti grazie all’esperienza presso Officina delle Arti Pierpaolo Pasolini.

Il nuovo disco rappresenta il decimo lavoro di inediti di Fabi ed è frutto di una residenza artistica in montagna, un approccio antico e intimo alla creazione musicale, che ha permesso al cantautore di concentrarsi sulla composizione in un contesto isolato e naturale. I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG e il teatro stesso, sono già disponibili sul circuito Ticketone. Informazioni e punti vendita autorizzati sono consultabili su www.azalea.it

