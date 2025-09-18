Miss Principessa d’Europa: trionfa una 18enne friulana

Il concorso di Miss Principessa d’Europa vinto da una friulana.

Grande soddisfazione per il Friuli: Jasmine Luca, diciottenne di Roveredo in Piano (Pordenone), si è aggiudicata lo scorso sabato la corona di Miss Principessa d’Europa 2025 durante la finale nazionale del concorso, svoltasi al Palastudio di Cinecittà World a Roma.

Alla kermesse, che ha visto la partecipazione di quasi 80 finaliste provenienti da tutta Italia, hanno preso parte ospiti di rilievo come Anna Falchi, madrina d’onore della serata, e Devis Paganelli, presidente del concorso. La conduzione è stata affidata a Gianluca Nasi, mentre il patron dell’iniziativa è Conny Severini. Più di 3.000 ragazze si erano iscritte nelle selezioni territoriali per tentare l’accesso alla finalissima.

Jasmine, che nel 2023 e nel 2024 si era piazzata quarta a Miss Reginetta d’Italia, ha conquistato la giuria con il suo portamento sicuro, l’eleganza naturale e un sorriso capace di trasmettere forza e dolcezza.