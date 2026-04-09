Lo sciopero degli autobus a Udine è previsto per lunedì 13 aprile: tutte le informazioni.

Possibili disagi per chi utilizza il trasporto pubblico e gli autobus a Udine e nel territorio provinciale. Arriva Udine S.p.A. ha infatti comunicato che nella giornata di lunedì 13 aprile 2026 è previsto uno sciopero di 4 ore proclamato dall’Associazione Sindacale Indipendente – Arriva Udine (ASI–AU).



L’astensione dal lavoro interesserà diverse fasce del servizio nel tardo pomeriggio e in serata. In particolare, lo sciopero è previsto dalle 17.15 alle 21.14 per il servizio extraurbano e dalle 17.30 alle 21.29 per il servizio urbano. Per il restante personale, tra cui operai e impiegati, l’adesione riguarderà l’ultima ora del turno di servizio.



Durante queste fasce orarie potranno quindi verificarsi ritardi, corse saltate o modifiche al servizio, con possibili ripercussioni sugli spostamenti quotidiani di pendolari, studenti e lavoratori.

La posizione di Arriva Udine: “Organizzazione non riconosciuta”.

Nel comunicato, Arriva Udine sottolinea come lo sciopero sia stato proclamato da un’organizzazione non riconosciuta come rappresentativa e non firmataria di accordi collettivi, evidenziando quindi profili di dubbia legittimità dell’iniziativa e un impatto limitato nelle relazioni industriali aziendali.



Secondo l’azienda, il confronto con ASI sarebbe stato reso difficile da un clima caratterizzato da toni ritenuti accusatori e offensivi, nonostante la disponibilità manifestata ad avviare un dialogo diretto con alcuni lavoratori aderenti all’organizzazione.

Arriva Udine ribadisce di proseguire invece il confronto con le organizzazioni sindacali formalmente riconosciute e rappresentative, con l’obiettivo di raggiungere accordi condivisi e concreti. Nel comunicato si evidenzia inoltre come il susseguirsi di stati di agitazione e richieste ritenute variabili e crescenti nel tempo da parte di ASI contribuisca a creare incertezza e confusione, con possibili effetti negativi sia sul dialogo sindacale sia sulla qualità del servizio offerto agli utenti.



Tra i punti citati dall’azienda figura anche il recente accordo sulla distribuzione del contributo straordinario regionale, destinato integralmente al personale secondo criteri condivisi con le organizzazioni sindacali. Una scelta che, secondo Arriva Udine, ha garantito equità includendo anche il personale amministrativo, ma che è stata comunque oggetto di contestazioni da parte di ASI.

Garantire il servizio

Nonostante le tensioni, l’azienda ribadisce l’impegno a mantenere continuità e qualità del servizio, invitando gli utenti a informarsi prima di mettersi in viaggio nella giornata di lunedì. L’azienda ha reso noto che resteranno attivi i canali di assistenza per l’utenza: il numero verde 800 052 040 (da rete fissa) e il 040 9712343 (da rete mobile) saranno disponibili per fornire aggiornamenti in tempo reale sulla circolazione dei mezzi.



Per chi si sposta nel tardo pomeriggio del 13 aprile, il consiglio resta quello di programmare con anticipo gli spostamenti e verificare eventuali variazioni del servizio.