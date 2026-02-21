Successo per la mostra a Casa Cavazzini “Impressionismo e modernità”.

Più di 20mila biglietti venduti in appena tre settimane dall’inaugurazione: la mostra “Impressionismo e modernità. Monet, Van Gogh, Picasso, Kandinsky, Magritte. Capolavori dal Kunst Museum Winterthur” si conferma fin da subito uno dei grandi eventi culturali dell’anno per il Friuli Venezia Giulia.

Allestita negli spazi del Museo di arte moderna e contemporanea di Casa Cavazzini a Udine, l’esposizione – aperta al pubblico dal 29 gennaio – sta registrando numeri senza precedenti, con visitatori provenienti anche da fuori regione. Un risultato che, come sottolineato dall’assessore regionale alle Attività produttive e al Turismo Sergio Emidio Bini, dimostra concretamente l’impatto che i grandi eventi culturali possono avere sul comparto turistico, generando attenzione, flussi e nuove opportunità per il territorio.

“È la dimostrazione dell’impatto che i grandi eventi, siano essi culturali, musicali o sportivi, possono avere sul comparto turistico, generando attenzione e attirando visitatori, soprattutto da fuori regione”, ha spiegato l’assessore Bini.

Le opere e i visitatori.

La mostra è prodotta dalla Regione Friuli Venezia Giulia con PromoTurismoFVG, Comune di Udine e MondoMostre e conta 84 opere di alcuni tra i più grandi maestri dell’arte tra Ottocento e Novecento, provenienti dalla collezione del Kunst Museum di Winterthur, in Svizzera.



Come ha spiegato il rappresentante della Giunta regionale, in queste prime settimane le vendite, tra ingressi e prenotazioni, hanno riguardato soprattutto ticket individuali, per scolaresche e gruppi, provenienti non solo dalla Regione ma anche da Veneto e Austria, con una componente significativa dalla Slovenia.



Moltissimi visitatori hanno scelto di acquistare il biglietto preventivamente, programmando la visita nelle prossime settimane. Finora, la giornata con l’afflusso maggiore è stata domenica 15 febbraio, con oltre 1.000 visitatori nell’orario di apertura.

“Risultati senza precedenti”.

“Si tratta – ha aggiunto Bini – di risultati senza precedenti, che premiano il lavoro in sinergia svolto da tutti gli attori pubblici e privati coinvolti, sia nell’organizzazione sia nella promozione della mostra”.



Secondo l’assessore, infine, dopo i successi delle mostre al Salone degli Incanti a Trieste e soprattutto del palinsesto di eventi di “GO! 2025&Friends” , PromoTurismoFVG conferma ancora una volta la capacità non soltanto di organizzare appuntamenti di rilevanza internazionale, ma anche di trasformali in un volano di crescita turistica per i territori, valorizzando quelle potenzialità locali che la nostra regione ha per troppo tempo lasciato inespresse.



La mostra “Impressionismo e Modernità” sarà visitabile a Casa Cavazzini fino al 30 agosto. Al centro dell’esposizione c’è uno dei nuclei più significativi della collezione svizzera, con un focus sull’arte dall’Impressionismo alla Modernità classica fino alla Seconda guerra mondiale.