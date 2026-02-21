Lavori in autostrada, chiusura notturna per un tratto della A23

Chiusura notturna sulla A23 tra Confine di Stato e Malborghetto Valbruna.

Nuova chiusura notturna lungo l’autostrada A23 Udine-Tarvisio per consentire lavori di manutenzione nelle gallerie. Dalle 22 di martedì 24 febbraio alle 4 di mercoledì 25 febbraio 2026 sarà interdetto al traffico il tratto compreso tra il Confine di Stato e Malborghetto Valbruna, in direzione Udine.



Il provvedimento riguarda uno dei segmenti più trafficati dell’asse internazionale che collega il Friuli Venezia Giulia con l’Austria, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità transfrontaliera nelle ore notturne.



Contestualmente sarà chiusa anche l’entrata di Tarvisio Sud verso Udine. La misura si rende necessaria per garantire lo svolgimento in sicurezza degli interventi programmati all’interno delle gallerie.

I percorsi alternativi

Per i mezzi con massa superiore a 3,5 tonnellate è prevista la sosta obbligatoria presso l’area di parcheggio “A2 Zollamt-Arnoldstein”, in territorio austriaco, fino al termine delle attività e comunque fino alla riapertura del tratto.

Per i veicoli leggeri, invece, l’uscita consigliata è allo svincolo A2 Arnoldstein, sempre in Austria. Da lì si potrà percorrere la strada 83 fino al valico italo-austriaco di Coccau, proseguendo poi lungo la statale Strada statale 13 Pontebbana in direzione Udine, con rientro in A23 allo svincolo di Malborghetto Valbruna.



Per chi dovesse invece utilizzare l’ingresso di Tarvisio Sud verso Udine, l’alternativa indicata è proseguire lungo la SS13 Pontebbana e accedere nuovamente in autostrada allo svincolo di Malborghetto Valbruna.

Lavori di manutenzione nelle gallerie

L’intervento rientra nel programma di manutenzione ordinaria delle infrastrutture autostradali, finalizzato a garantire sicurezza e piena efficienza degli impianti. La chiusura è limitata alla sola fascia oraria notturna per ridurre al minimo l’impatto sul traffico, in particolare quello turistico e commerciale diretto verso il centro e il sud della regione.