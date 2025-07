Oltre 300 spettatori per l’apertura di InCinema Outside: film all’aperto accessibili a tutti

La rassegna gratuita InCinema Outside a Udine.

Ha preso il via ieri sera nel cuore di Udine INCinema OUTSIDE, la rassegna gratuita di cinema all’aperto e accessibile, con un’apertura da tutto esaurito: oltre 300 persone hanno partecipato alla serata inaugurale, con le proiezioni del cortometraggio Comunque bene di Beatrice Baldacci e del film Ricomincio da me (Toni, en famille) di Nathan Ambrosioni, vincitore di tre premi al Festival du Film de Demain.

La partecipazione calorosa e attenta del pubblico conferma la forza del progetto, che propone cultura di qualità in spazi condivisi e realmente aperti a tutti. Tutti i film in programma sono infatti accessibili anche a persone sorde, ipoacusiche, cieche e ipovedenti, grazie alla presenza di sottotitoli e audiodescrizione fruibile tramite l’app gratuita Earcatch.

Federico Spoletti, direttore di INCinema, ha dichiarato: “Siamo felici della grande partecipazione a Udine. Questo ci conferma che rendere il cinema e l’arte accessibili non è solo un gesto di inclusione, ma un arricchimento per tutti. Quando le barriere si abbassano, la cultura diventa davvero un bene comune.”

Il programma di InCinema Outside

Luogo: Giardino Loris Fortuna, Piazza I Maggio, Udine

Inizio proiezioni: ore 21:30

Ingresso libero fino a esaurimento posti

(In caso di pioggia: Sala Astra – Cinema Visionario, via Fabio Asquini 33)

VENERDÌ 4 LUGLIO

Sharing is Caring di Vincenzo Mauro (2024, 16′)

Il giovedì di Dino Risi (1963, 106′) – restaurato dalla Cineteca Nazionale

SABATO 5 LUGLIO

Sognando Venezia di Elisabetta Giannini (2024, 16′)

Tatami – Una donna in lotta per la libertà

di Zahra Amir Ebrahimi e Guy Nattiv (2023, 105′)

DOMENICA 6 LUGLIO

Billi il cowboy di Fede Gianni (2024, 14′)

Mary e lo spirito di mezzanotte di Enzo d’Alò (2023, 85′)

TUTTE LE PROIEZIONI SONO ACCESSIBILI

Sottotitoli per persone sorde e ipoacusiche

Audiodescrizione per persone cieche e ipovedenti

Disponibile tramite l’app gratuita Earcatch (Android/iOS)