Sterpaglie in fiamme a Savogna d’Isonzo, allarme nel primo pomeriggio

L’incendio a Savogna d’Isonzo.

Nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 4 luglio, intorno alle 14.45, diverse segnalazioni hanno allertato la sala operativa dei vigili del fuoco di Gorizia per un incendio di sterpaglie in via Fratelli Rusjan, nelle vicinanze del confine con la Slovenia.

Sul posto sono state immediatamente inviate una squadra ordinaria e una squadra AIB (Antincendio Boschivo) in convenzione regionale. Giunti sul luogo, i vigili del fuoco italiani hanno accertato che le fiamme si trovavano in territorio sloveno, a ridosso del confine, e che i colleghi sloveni erano già operativi, con l’incendio circoscritto.

Dopo un confronto tra il capo squadra italiano e il responsabile delle squadre slovene, è stato confermato che la situazione era sotto controllo e non vi era necessità di supporto da parte del personale italiano. Le squadre dei vigili del fuoco di Gorizia hanno quindi fatto rientro alla sede di servizio. Sul posto era presente, per quanto di competenza, anche la Guardia di Finanza.