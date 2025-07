Oltre 3mila persone alla cena in bianco nel cuore di Udine

L’ottava edizione di Di Punto in Bianco, la cena total white nel cuore di Udine.

Successo annunciato per l’ottava edizione di Di Punto in Bianco, la cena flash-mob più famosa del Friuli. Sono stati oltre tremila i partecipanti alla serata, organizzata da Emporio Adv e ShowGroup in collaborazione con Comune di Udine e Regione FVG in occasione della due giorni dedicata alla Notte Bianca. Anche la scelta della location, come da tradizione inedita fino all’ultimo minuto, ha sorpreso: Viale Volontari della Libertà, arteria storica della città, trasformata per una sera in un salotto a cielo aperto lungo oltre 400 metri.

Più di 3.000 partecipanti e oltre 450 tavoli hanno offerto uno spettacolo unico. Un white carpet centrale ha sostituito l’asfalto, creando uno scenario spettacolare e contribuendo a valorizzare la partecipazione del pubblico, che ogni anno sorprende per entusiasmo e creatività.

I veri protagonisti però sono stati gli allestimenti e gli abiti, che hanno dimostrato ancora una volta la grande cura degli udinesi nell’interpretare lo spirito dell’evento con gusto e inventiva, rigorosamente “total white”. Tra i tavoli più numerosi e scenografici si sono distinti “Gli Angels”, con oltre 60 persone, i “Senadolescenti” con 46 partecipanti, “Noi di Via Manin”, che ha riunito 41 persone. Ad animare la serata un dj set dal vivo firmato Gian Marco De Michelis, con musica selezionata per creare un clima coinvolgente fino all’1 di notte.

“È un momento di festa molto sentito dalla comunità udinese – ha dichiarato il Vice Sindaco Alessandro Venanzi – un appuntamento che, anno dopo anno, continua a dimostrare tutto il suo valore grazie al grande affetto e alla partecipazione delle persone. Come amministrazione, siamo orgogliosi di poter offrire alla città occasioni di condivisione così autentiche, capaci di coinvolgere generazioni diverse e di animare gli spazi urbani in modo creativo e originale. Portare la festa in luoghi non convenzionali, trasformare strade e viali in palcoscenici di vita, è forse il modo più diretto ed efficace per riappropriarsi della città, per riscoprirla sotto una luce nuova e più partecipata. Anche questa volta ci siamo riusciti. Vedere un viale gremito di persone, attraversato da musica, sorrisi e voglia di stare insieme, è la fotografia più vera dello spirito che vogliamo continuare a coltivare. Udine è questo: una città viva, dinamica, accogliente, in grado di reinventarsi e valorizzare l’iniziativa della sua gente. E questo lato della città merita di essere raccontato”.

“Ogni anno cerchiamo di superarci, con l’obiettivo di offrire un’esperienza autentica, bella e inclusiva. L’ottava edizione di Di Punto in Bianco ha rappresentato un momento speciale di condivisione e appartenenza per tutta la città. Ringrazio il Comune di Udine, PromoTurismoFVG, le Forze dell’Ordine, gli sponsor e partner e tutti i collaboratori che, con dedizione, hanno reso possibile questo evento. È un onore vedere così tante persone ritrovarsi per vivere insieme un’esperienza unica, nel rispetto del luogo e dello spirito dell’iniziativa“, le parole di Enrico Accettola, fondatore di Emporio ADV e ideatore del format