Perdita nella condotta dell’acqua a Udine, lavori in viale Venezia

I lavori della Cafc previsti per domani mattina.

Possibili rallentamenti alla viabilità e temporanee interruzioni dell’acqua nella giornata di venerdì 16 gennaio nella zona di viale Venezia, a Udine. Lo ha comunicato CAFC S.p.A., che interverrà per la riparazione di una perdita idrica sul contro viale nord, all’altezza del civico 379, tra i supermercati Panorama e Lidl.

L’intervento prenderà il via alle 8.30 e comporterà l’interruzione della viabilità sul controviale in corrispondenza del supermercato Panorama. I veicoli provenienti da est e dall’uscita del punto vendita verranno deviati con immissione diretta su viale Venezia.

La modifica alla circolazione potrebbe rendere necessario anche un restringimento delle corsie su viale Venezia, con conseguenti rallentamenti del traffico, soprattutto nelle ore di punta.

Non si escludono inoltre temporanee sospensioni della fornitura idrica per alcune ore. La durata dell’interruzione dipenderà dall’entità dei lavori, che potrà essere valutata con precisione solo durante l’intervento. La conclusione delle operazioni è prevista per il metà pomeriggio, salvo imprevisti.