Droga nascosta nelle aiuole del giardino, tre arresti a Udine

Tre persone arrestate a Udine per spaccio di droga.

Operazione antidroga dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Udine nella prima mattinata di oggi, giovedì 15 gennaio. Nel corso di un servizio di controllo del territorio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i militari hanno arrestato tre cittadini extracomunitari, di età compresa tra i 25 e i 33 anni.

I tre sono stati notati mentre si aggiravano con atteggiamento sospetto nei pressi del Giardino “Giovanni Pascoli”, nella zona di via Leopardi, in pieno centro cittadino. Il loro comportamento circospetto ha insospettito i Carabinieri, che hanno deciso di procedere a un controllo.

Durante la perquisizione, i militari hanno rinvenuto in loro possesso 760 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio. Poco distante, all’interno di alcune aiuole dove i tre erano stati visti trafficare poco prima, sono stati scoperti diversi involucri in plastica contenenti complessivamente 70 grammi di hashish e 2 grammi di marijuana.

Alla luce degli elementi raccolti, i tre soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Successivamente sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Udine, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Le sostanze stupefacenti e il denaro contante, ritenuto provento dell’attività di spaccio, sono stati posti sotto sequestro. L’operazione si inserisce nel più ampio piano di controlli predisposto dalle forze dell’ordine per garantire sicurezza e legalità nelle aree urbane più frequentate dai cittadini.