Il piano di sicurezza per il Capodanno a Udine.

Un Capodanno all’insegna della festa, ma soprattutto della sicurezza: per la notte di San Silvestro, a Udine entra in funzione un piano articolato pensato per garantire festeggiamenti sereni e prevenire situazioni di rischio. Al centro del piano c’è il modello della “sicurezza partecipata”, che vede lavorare insieme Regione Friuli Venezia Giulia, Questura, Prefettura, Forze dell’ordine, Comune e Fipe.

Accanto al rafforzamento dei controlli ordinari, saranno impiegati addetti alla sicurezza privata finanziati dalla Regione, chiamati a presidiare le aree più affollate della città e a operare in costante collegamento con le Forze dell’ordine.

Le “sentinelle” in piazza

“In Friuli Venezia Giulia stiamo costruendo un sistema di sicurezza partecipata che funziona, in cui tutti i soggetti coinvolti concorrono affinché una festa resti tale e non si trasformi in altro”, ha spiegato l’assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti.

Un impegno che si traduce anche in risorse economiche: per Udine sono stati stanziati 1,5 milioni di euro nelle annualità 2024 e 2026, mentre a Trieste è destinato un milione di euro per gli stessi anni. Secondo Roberti, gli operatori privati svolgeranno il ruolo di vere e proprie “sentinelle”, restando in costante contatto con le Forze dell’ordine e pronti a spostarsi rapidamente in caso di necessità.

Divieti e ordinanze per la notte di San Silvestro

In occasione delle festività natalizie e di fine anno, il sindaco Alberto Felice De Toni ha firmato due ordinanze finalizzate a garantire la sicurezza delle persone e il corretto svolgimento degli eventi.

La prima ordinanza, in vigore dalle ore 19.00 del 31 dicembre 2025 alle ore 4.00 del 1° gennaio 2026, introduce specifici divieti nell’area della manifestazione in piazza Primo Maggio. È vietato detenere contenitori in vetro, ceramica e lattine, così come detenere, trasportare o utilizzare spray urticanti, compresi quelli al peperoncino. Nell’area più prossima al palco è inoltre vietata l’introduzione e la detenzione di bevande alcoliche e superalcoliche. I divieti non si applicano all’interno dei pubblici esercizi e sul palco.

La seconda ordinanza dispone il divieto assoluto di utilizzo di botti, petardi e artifici pirotecnici su tutto il territorio comunale dal 24 dicembre 2025 fino alla mezzanotte del 6 gennaio 2026, anche se di libera vendita. Sono consentiti esclusivamente articoli a basso impatto sonoro e luminoso, come fontane luminose, bacchette scintillanti, lancia coriandoli e bottigliette a strappo. Restano ammessi solo gli spettacoli pirotecnici regolarmente autorizzati o realizzati in collaborazione con il Comune di Udine.

Entrambe le ordinanze prevedono controlli da parte delle Forze dell’Ordine e della Polizia Locale. In caso di violazione sono previste sanzioni amministrative da 25 a 500 euro, con possibile sequestro del materiale.

Controlli, steward e presidio sanitario

L’area della manifestazione sarà perimetrata con barriere e presidiata da 22 steward, con compiti di accoglienza e gestione dei flussi. L’area più vicina al palco, delimitata da transenne e nastro, avrà una capienza massima di 4.000 persone e sarà accessibile attraverso quattro varchi pedonali controllati, dotati di un sistema di conteggio in tempo reale che consentirà, se necessario, la chiusura temporanea degli accessi.

La capienza complessiva della piazza è stimata in circa 20.000 persone, senza limitazioni per i residenti o per il semplice transito pedonale nelle aree esterne alla zona delimitata. È previsto inoltre un rafforzamento del presidio sanitario, con 8 operatori appiedati, un medico e un’ambulanza, oltre all’attivazione di una centrale operativa dedicata per il coordinamento in tempo reale di tutte le attività di sicurezza.

Il programma della festa.

I festeggiamenti per il passaggio al 2026 prenderanno il via alle ore 22. Sul palco allestito nell’area del parcheggio, lato liceo Stellini, la Extrò Band scalderà gli animi. Saliranno poi Gianluca Pacini e Igor Pezzi di Radio Company, per garantire ancora musica e intrattenimento.

Il momento clou della serata è previsto alle ore 23.30 circa, con uno spettacolo di droni luminosi che partirà dal colle del Castello e illuminerà il cielo sopra la città. A seguire, il conto alla rovescia e il brindisi di mezzanotte dell’Amministrazione comunale, alla presenza del Sindaco Alberto Felice De Toni. Allo scoccare del nuovo anno, dal Castello verrà lanciato l’unico spettacolo pirotecnico ufficiale autorizzato, che accompagnerà l’ingresso nel 2026. La musica riprenderà poi sul palco principale sia con i deejay che con la Extrò Band e proseguirà fino alle ore 2 del 1° gennaio.

Per l’occasione, piazza Primo Maggio sarà chiusa al traffico veicolare, mentre resterà regolarmente operativo il parcheggio sotterraneo.

Viabilità e modifiche alla circolazione

Per consentire lo svolgimento in sicurezza degli eventi, sono previste modifiche temporanee alla viabilità. A partire dalle ore 13.00 del 31 dicembre e fino alla mattina del 1° gennaio, saranno interdetti anche al transito pedonale i vialetti di accesso al piazzale del Castello.

Dalle ore 17.00, piazza Primo Maggio sarà chiusa al traffico veicolare, con deviazioni su via della Vittoria, via Diaz, via Treppo, via Manin e via Massimo D’Azeglio. L’accesso al parcheggio sotterraneo sarà comunque garantito attraverso percorsi dedicati e segnalati. Le misure resteranno in vigore fino al completo smontaggio delle strutture e al ripristino dell’ordinaria viabilità.