Creatività in friulano: torna il Premio Speciale ARLeF rivolto ai più piccoli

Bambini di nuovo protagonisti del concorso del Città Fiera. Le scuole possono aderire entro il 27 febbraio 2026.

Torna il “Premio speciale” promosso dall’ARLeF nell’ambito del concorso “Città Fiera premia la tua Classe”, che anche per l’anno scolastico in corso rinnova il proprio impegno a sostegno delle scuole del territorio friulanofono, promuovendo creatività, partecipazione e valorizzazione del friulano all’interno dei percorsi didattici.



Il Premio Speciale dell’ARLeF – Agenzia regionale per la lingua friulana, giunto alla 7^ edizione, è riservato alle classi delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie che aderiscono all’iniziativa. Per partecipare è necessario essere iscritti al concorso e aver selezionato l’opzione “Premio Speciale ARLeF” nell’area riservata, entro e non oltre il 27 febbraio 2026.



Il Premio prevede due categorie. La prima dedicata alle scuole dell’infanzia e alle classi I e II della scuola primaria: agli alunni viene richiesta la realizzazione di un disegno – realizzato individualmente o in gruppo – ispirato al tema “Une orchestre stravagante e je rivade di lontan!”, con l’utilizzo della lingua friulana secondo la grafia ufficiale. La seconda categoria, rivolta invece agli alunni delle classi III, IV e V della scuola primaria, richiede invece la stesura di un elaborato in lingua friulana, sempre in grafia ufficiale, sul tema “Se o rivàs a cjacarâ cu lis besteutis…”. I testi e i disegni saranno valutati da una giuria nominata dall’ARLeF, che assegnerà i premi sulla base di creatività, inventiva e competenze linguistiche. Per ciascuna categoria è previsto un buono acquisto da 250 euro per materiali utili alla didattica. Inoltre, a partire da questa edizione, per la categoria “disegno” saranno premiate sia una scuola dell’infanzia che una primaria. Le premiazioni avranno luogo nel mese di maggio 2026 e tutte le classi partecipanti l’ARLeF consegnerà un omaggio come riconoscimento dell’impegno.



Il Premio Speciale dell’ARLeF è un’iniziativa cresciuta anno dopo anno, accompagnata dal crescente entusiasmo di alunni e insegnanti.



Alla precedente edizione del premio avevano aderito 21 scuole, per un totale di 34 classi, di cui 12 dell’infanzia e 22 della primaria con tantissimi disegni e temi.