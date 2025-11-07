La Pimpa par furlan alla mostra che celebra i 50 anni della cagnolina a pois

Il progetto di ARLeF per avvicinare i più piccoli alla lingua friulana attraverso le storie della celebre cagnolina di Altan.

C’è il friulano tra le tante lingue del mondo che la Pimpa parla ed è proprio par furlan che la celebre cagnolina di Altan si prepara a giocare assieme ai più piccoli. Domenica 16 novembre, alle 10.30, negli spazi della mostra “Buon Compleanno Pimpa” – ospitata dall’ex chiesa di San Francesco (via Beato Odorico da Pordenone), a Udine – si terrà uno speciale laboratorio ideato e organizzato dall’ARLeF in collaborazione con il Comune di Udine, dal titolo “ARLeF e Maman a presentin la Pimpa par furlan. Zûcs, animazion e leturis in compagnie de simpatiche cjiçute blancje a balins ros”.

L’attività è rivolta in particolare ai bambini dai 3 ai 6 anni che saranno coinvolti in tante avventure: si partirà dalla lettura animata di “Pimpa e lis robis” per giocare poi tutti insieme al memory creato con alcuni degli oggetti della sua coloratissima casetta; si assisterà anche alla proiezione di un cartone animato della Pimpa in versione in lingua friulana. Al termine del laboratorio, ogni bambina e bambino riceverà in dono un libretto della Pimpa par furlan pubblicato dall’ARLeF. La prenotazione al laboratorio è obbligatoria e c’è tempo per iscriversi fino a giovedì 13 novembre, scrivendo a info@sportelfurlan.eu

La Pimpa e la lingua friulana.

È una storia lunga 50 anni quella della cagnolina di Altan. Una storia che incontra anche la lingua friulana, come ben racconta il pannello dedicato alla “Pimpa par furlan” presente in mostra, con cui l’ARLeF – Agenzia regionale per la lingua friulana ha voluto sottolineare il contributo del friulano alla storia editoriale e culturale della cagnolina a pois. La Pimpa parla infatti in marilenghe in una collana di quattro libretti illustrati, disegnati da Altan e pubblicati da ARLeF. Pensati per la prima alfabetizzazione, i volumi introducono i più piccoli al mondo della cagnolina a pois attraverso gli oggetti di uso quotidiano, i colori, i numeri, la funzione delle cose.

La Pimpa par furlan è sbarcata anche in tv grazie alla Rai FVG che ha prodotto e trasmesso la versione in friulano di tredici episodi, poi confluiti nel dvd “Pimpa par furlan” grazie alla collaborazione con ARLeF e Regione FVG.