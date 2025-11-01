Il progetto del Bluenergy Stadium sale in cattedra al Politecnico di Milano

Il Bluenergy Stadium scelto come caso studio nel Master in Sport Design and Management.

Il progetto del Bluenergy Stadium è stato scelto come caso studio dal Politecnico di Milano in occasione della giornata inaugurale della IX edizione del Master in Sport Design and Management, dedicata al tema della sostenibilità nello sport.

A rappresentare Bluenergy Group, l’A.D. Alberta Gervasio, che insieme ad Alberto Rigotto, Direttore Amministrativo di Udinese Calcio, hanno raccontato come la visione condivisa tra impresa e società sportiva abbia dato vita a un impianto innovativo e sostenibile. Con i 2.400 pannelli solari installati sul tetto e una produzione media di 3.000 kWh al giorno, il Bluenergy Stadium è oggi un simbolo concreto di transizione energetica: un modello di impianto capace di alimentare la prima Comunità Energetica Rinnovabile del mondo sportivo, “Energia in Campo”, e di restituire valore al territorio.

“Parlare di sostenibilità nello sport significa parlare di futuro e di collaborazione – ha dichiarato Alberta Gervasio, Amministratore Delegato di Bluenergy Group – . Il dialogo con gli studenti del Politecnico è stato un momento prezioso per condividere un esempio concreto di come energia, sport e innovazione possano generare valore per le comunità”.

“Il Bluenergy Stadium si conferma un vero e proprio modello per gli stadi moderni e sostenibili – ha aggiunto Alberto Rigotto, Direttore Amministrativo di Udinese Calcio – e il fatto che l’interesse per il nostro stadio sia alto anche a livello accademico è un grande riconoscimento”.