Alla Questura di Udine arrivano 9 nuovi vice ispettori

Il benvenuto del Questore di Udine.

Nella mattinata odierna, il Questore della Provincia di Udine, Pasquale Antonio de Lorenzo, ha accolto e dato il benvenuto ai nove nuovi Vice Ispettori della Polizia di Stato, assegnati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza alla Questura di Udine al termine del 19° corso di formazione.

I nuovi arrivati, 5 uomini e 4 donne, originari di varie regioni; a breve verranno incardinati nei vari uffici della Questura, andandone a potenziarne l’organico. Il loro giuramento di fedeltà alla Repubblica è avvenuto lo scorso 23 gennaio, segnando l’inizio ufficiale del loro percorso all’interno della Polizia di Stato.

Oltre al saluto dei nuovi Vice Ispettori, il Questore nella giornata di lunedì 2 febbraio, ha ricevuto anche il Vice Ispettore Tecnico ruolo Sanitario della Polizia di Stato, Sara De Angelis, già immessa al ruolo e proveniente da l’Ufficio Sanitario della Direzione Centrale Polizia Criminale di Roma: dalla data odierna andrà a rinforzare l’organico dell’Ufficio Sanitario della Questura di Udine.

Nel corso degli incontri, il Questore ha sottolineato l’impegno della Polizia di Stato a salvaguardia dei cittadini, a mantenere trend di sicurezza ispirati ad efficienza e professionalità e ha sottolineato l’importanza del ruolo che la Polizia di Stato svolge quotidianamente nel garantire sicurezza e legalità, augurando a tutti buon lavoro.